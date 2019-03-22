Бывший помощник Назарбаева стал ответсеком минфина

Астана. 22 марта. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев назначил ответственным секретарем минфина Ерулана Жамаубаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен ответственным секретарем министерства финансов Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в пятницу.

Жамаубаев был помощником президента с ноября 2018 года и ранее был освобожден от должности по решению Токаева. До этого Жамаубаев с ноября 2015 по ноябрь 2018 года был заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, а еще раньше – с июля 2015 года по ноябрь 2015 года был заместителем заведующего тем же отделом.

«Распоряжением главы государства Тортаев Бауржан Кадырович освобожден от должности ответственного секретаря министерства финансов Республики Казахстан», — добавили в Акорде.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.