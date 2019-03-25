Актуальными назвали предложения по пересмотру размеров спецгоспособий в кабмине Казахстана

Астана. 25 марта. КазТАГ – Предложения по пересмотру размеров специальных государственных пособий являются актуальными, говорится в ответе вице-министра труда и соцзащиты населения Светланы Жакуповой на запрос группы депутатов мажилиса.

«Несомненно, предложения по пересмотру размеров специальных государственных пособий являются актуальными», — говорится в ответе Жакуповой.

Вместе с тем, отметила она, «указанные нормы требуют обсуждения с заинтересованными государственными органами, а также проработки вопроса финансовой обеспеченности предлагаемых мер.

«В связи с вышеизложенным, изложенные в депутатском запросе предложения будут обсуждены и рассмотрены в рамках деятельности министерства по совершенствованию мер социальной поддержки ветеранов, а также лиц, имеющих заслуги перед государством», — добавила Жакупова.

Напомним, 12 марта МИА КазТАГ сообщало о том, что мажилисмены обратились с запросом к министру труда и соцзащиты населения Бердибеку Сапарбаеву. В частности, депутаты поинтересовались, в чем заключается «приравненность» приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, если размеры выплат разные. Парламентарии указали на то, что наравне с указанными категориями по Т350 тыс. ежемесячно определены пособия лицам, удостоенным звания «Халық Қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», отметив, что последние «далеко не бедные люди».