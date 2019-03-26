Экс-замакима Атырауской области взяли под стражу на два месяца

Атырау. 26 марта. КазТАГ – Заключена под стражу на два месяца экс-заместитель акима Атырауской области Нурсауле Сайлауова, передает корреспондент агентства.

«Бывшему заместителю акима Атырауской области Нурсауле Сайлауовой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в Атырауском областном суде.

Напомним, 18 марта Сайлауова была помещена в изолятор временного содержания по подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества (статья 189 УК РК) и получении взятки (статья 366) на сумму в 5,1 млн тенге. Также она подозревается с участием группы лиц в похищении бюджетных средств на 10 млн тенге, выделенных в рамках госпрограммы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.