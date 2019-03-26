Европарламент разрешил странам ЕС не переводить часы

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Алматы. 26 марта. КазТАГ Депутаты Европарламента поддержали предложение отменить обязательный переход на летнее время, передает BBC.

Согласно информации, с 2021 года каждое государство-член ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год — на час вперед весной и на час назад осенью.

В соответствии с существующими правилами каждая страна из состава Евросоюза в последнее воскресенье марта переводит часы на летнее время, а в последнее воскресенье октября возвращается к зимнему.

В Европе проводили общественные слушания по этому вопросу — и 84% респондентов высказались против перевода стрелок.

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