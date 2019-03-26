Астана. 26 марта. КазТАГ – Инвестировать средства Нацфонда в успешные предприятия Казахстана призвали в мажилисе, передает корреспондент агентства.

«Простой расчет запланированной доходности Нацфонда показывает доходность на уровне 3%. Мы понимаем, что основной задачей является сохранение средств Нацфонда для будущих поколений. Но поверьте, многие успешные казахстанские предприятия были бы рады получить инвестиции под такие проценты и даже в 2-3 раза дороже. Потому что банковские кредиты просто несопоставимы с такими условиями», — сказал депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения уточнения республиканского бюджета.

Он отметил, что для реализации социальных программ госорганы «вынуждены в очередной раз увеличивать размер гарантированного трансферта из Национального фонда».

«Несмотря на выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде до 30% от прогнозного значения ВВП, считаем необходимым отметить, что такие расходы должны покрываться за счет инвестиционных доходов Национального фонда, не затрагивая его накопительной части. Такова практика зарубежных стран, имеющих аналогичные фонды», — сказал мажилисмен.

Перуашев обратился к новому руководству Нацбанка с просьбой изучить пути повышения доходности Нацфонда, и в том числе – возможность инвестирования части средств «в успешные предприятия, доказавшие свою эффективность в национальной экономике Казахстана».

Напомним, в рамках одобренных 20 марта поправок в бюджет 2019 года, на создание фонда прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития» предполагается направить Т370 млрд за счет средств Национального фонда. Размер гарантированного трансферта из Нацфонда увеличивают с Т2,45 трлн до Т2,7 трлн.