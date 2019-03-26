Нацбанк и правительство Казахстана подписали соглашение о координации мер на 2019 год

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Правительство и Нацбанк РК заключили соглашение, направленное на координацию мер макроэкономической политики на 2019 год, сообщила пресс-служба Нацбанка.

«Согласованные действия правительства и Нацбанка РК будут направлены на обеспечение стабильности цен, доступного финансирования экономики и устойчивости финрынка. Денежно-кредитная политика, проводимая финрегулятором, будет опираться на целый ряд принципов. В их числе — постепенное снижение уровня инфляции и ее сохранение на низком уровне, сохранение режима инфляционного таргетирования, сохранение свободно плавающего обменного курса тенге, сохранение либерального валютного законодательства, поддержание стабильности финсистемы и, наконец, внедрение риск-ориентированного надзора, основанного на оценке рисков и мерах пропорционального регулирования… Нацбанк РК будет содействовать мерам правительства по обеспечению роста экономики, если это не противоречит достижению цели и выполнению задач Нацбанка», — указывается в информации.

Помимо этого, правительство и Нацбанк приложат все усилия по развитию и обеспечению параллельного функционирования KASE и МФЦА с использованием единой кастодиальной и расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Для реализации указанных задач будут подготовлены соответствующие изменения и дополнения в законодательство.

«Координация действий правительства и Нацбанка РК будет осуществляться с помощью регулярного мониторинга и обсуждения мер на заседания совета по экономической политике», — говорится в информации.

Реализация соглашения, по данным Нацбанка, позволит достичь следующих показателей: привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 16,8% к ВВП в 2019 году и более 30% к ВВП в год к 2025 году; доведение доли малого и среднего бизнеса до 28,2% к ВВП в 2019 году и 35% к ВВП к 2025 году; сокращение доли теневой экономики на 40% за три года.

Как сообщалось ранее, Нацбанк планирует сохранить режим инфляционного таргетирования и снизить инфляцию до 3%. Предлагается сохранить коридор инфляции 4-6% до 2021 года, а с 2022 года снизить его до 3-5% «и поддерживать в долгосрочной перспективе». Так, Нацбанк будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки, положительной в реальном выражении в пределах 3-3,5%.

«При усилении рисков выхода инфляции за пределы установленного целевого коридора денежно-кредитная политика может быть ужесточена», — сообщал глава Нацбанка Ерболат Досаев.

Нацбанк оставит за собой право проводить сглаживающие интервенции на валютном рынке, а также будут приняты меры по развитию рынка производных фининструментов.

«Нацбанк Казахстана ставит перед собой задачу по повышению предсказуемости динамики курса тенге», — заявлял Досаев.

По данным Досаева, ГЦБ РК планируется включить в международные глобальные индексы развивающихся стран. В рамках реализации задачи по доступности фондирования экономики особое внимание будет уделено развитию рынка институциональных инвесторов, срочных и сберегательных депозитов. Для повышения эффективности ценообразования будет обеспечено формирование рыночных индексов и индикаторов на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг.

Правительство и Нацбанк продолжат работу жилищных программ «Нұрлы жер» и «7-20-25».

«Предлагается предоставить заемщикам возможность первоначального взноса свыше 20% и расширить число банков-участников программы», — сказал глава Нацбанка.

На реализацию программы кредитования покупателей отечественного автотранспорта финрегулятор направит до Т100 млрд в течение пяти лет. Т20 млрд намерены выделить уже в 2019 году.

Нацбанк в рамках задачи по оздоровлению предприятий реального сектора продолжит работу с высшими судебными органами по наработке практики правоприменения в сфере банкротства.

Также будет продолжена работа по укреплению банковской системы в рамках обеспечения стабильности финсистемы.

«Важным станет полноценная реализация Нацбанком функции кредитора последней инстанции. Реализация риск-ориентированного надзора будет зависеть, в том числе, от планируемого проведения оценки качества активов. Проведение AQR (Asset Quality Review – КазТАГ) поможет выявить банки с недостаточным капиталом и провести превентивные мероприятия на раннем этапе», — сказал Досаев.

Для снижения наличного оборота и теневой экономики правительство и Нацбанк переведут расчеты по крупным сделкам в безналичную форму.

«На фоне усиления рисков для населения в области потребительского кредитования будут рассмотрены предложения по регулированию небанковских кредитных организаций, компаний онлайн-кредитования, ломбардов. Будут усилены требования по прозрачности условий договоров, а также защите прав потребителей, особенно, социально уязвимых слоев населения», — резюмировал Досаев.