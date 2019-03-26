О киберщите и личных деньгах обывателя 26.03.2019 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 88 0 Андрей Воякин, замгендир ПКБ, о глобальных тенденциях в сфере информационной безопасности Похожие материалы: Международные резервы Казахстана на конец февраля 2019 года достигли $88,2 млрд — Досаев Условия ужесточения денежно-кредитной политики назвал Досаев Нацбанк РК оставит за собой право проводить сглаживающие интервенции на валютном рынке Нацбанк РК обещает сохранить режим инфляционного таргетирования и снизить инфляцию до 3% Нацбанк и правительство Казахстана подписали соглашение о координации мер на 2019 год