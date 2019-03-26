Российский файрвол: побег от угроз или начало жёсткой цензуры?

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Глава «Интернет ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров о том, почему мировая интернет-система стремится к сегментированию

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