Российский файрвол: побег от угроз или начало жёсткой цензуры? 26.03.2019 13:30 Лилия ИГЛИКОВА За рубежом 73 0 Глава «Интернет ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров о том, почему мировая интернет-система стремится к сегментированию Похожие материалы: Дарига Назарбаева избрана спикером сената Казахстана Путин выразил надежду на сохранение преемственности в отношениях РФ и РК после ухода Назарбаева Токаеву позвонил президент Армении Цензура в интернете: хотите, как в Китае? Тенге заменят рублем уже в обозримом будущем?