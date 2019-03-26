Сроки запуска прямого авиасообщения между Астаной и Токио назвали в КГА

Астана. 26 марта. КазТАГ — Сроки запуска прямого авиасообщения между Астаной и Токио назвали в комитете гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК, передает корреспондент агентства.

«Во исполнение поручения первого президента РК, озвученных на расширенном заседании правительства РК от 30 января 2019 года, комитетом гражданской авиации МИИР РК авиакомпания Air Astana назначена авиаперевозчиком от РК на выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Астана – Токио – Астана. (…) Во II полугодии текущего года авиакомпанией Air Astana планируется запуск прямого авиасообщения в Токио с частотой два рейса в неделю на воздушном судне Boeing 767», — говорится в сообщении пресс-службы КГА в Telegram во вторник.

Отмечается, что в ноябре 2016 года создана правовая база по открытию прямого авиасообщения с Японией, согласно которой у авиакомпаний Казахстана и Японии имеется возможность выполнять до 14 рейсов в неделю между странами с каждой стороны.

Напомним, 30 января в ходе расширенного заседания правительства первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил бывшему в то время главе МИИР РК Женису Касымбеку решить вопрос по прямым рейсам в США и Японию.

5 февраля сообщалось, что авиарейсы по четырем крупным направлениям планируют запустить в Казахстане в 2019 году.

«На сегодня подписано соглашение с Токио. Мы начнем вопрос по аккредитации авиационными властями Японии, разработан и подготовлен к подписанию проект межправительственного соглашения. Планируем, что откроем рейсы по четырем крупным направлениям (…) Япония, Нью-Йорк, Шанхай и другие крупные города мира», — сообщал Ж. Касымбек.