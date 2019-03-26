Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1319,55.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 0,2.

Стоимость унции золота в евро составила 1165,82 (-0,22), а в британских фунтах – 999,43 (-1,96).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.