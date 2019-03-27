Китайский банк развития выделил на проекты «Один пояс – один путь» более $190 млрд

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Китайский банк развития выделил более 190 млрд долларов на инфраструктурные проекты инициативы «Один пояс – один путь», сообщает Reuters.

«Китайский банк развития выделил финансирование в размере более 190 млрд долларов на проекты инфраструктурного проекта «Один пояс – один путь», заявил президент банка Чжэн Чжицзе в среду», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что инициатива «Один пояс – один путь» (BRI) лежит в основе внешнеполитической стратегии Китая. Она была включена в конституцию правящей Коммунистической партии в 2017 году, отразив стремление президента Си Цзиньпина сделать Китай лидирующей мировой державой.