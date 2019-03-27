Озабоченность попытками придать межнациональный подтекст резонансным событиям выразил Токаев

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Астана. 27 марта. КазТАГ – Озабоченность попытками придать межнациональный подтекст резонансным событиям выразил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«В последнее время общественный резонанс вызывали правонарушения, по которым не наблюдалось слаженной реакции акиматов и правоохранительных органов на местах. Особую обеспокоенность в этой связи вызывают отдельные попытки придать событиям межнациональный подтекст», — сказал Токаев в среду на совещании с акимами столицы, областей, а также Алматы и Шымкента.

Такого рода провокации, по мнению главы государства, «должны незамедлительно пресекаться, как со стороны органов правопорядка, так и идеологическими мерами».

«В активную фазу перешла реформа правоохранительной системы, ключевой задачей которой является неукоснительное обеспечение защиты прав граждан. Текущая ситуация указывает на необходимость усиления взаимодействия и координации работы акиматов и органов правопорядка. Это особенно важно в свете новых полномочий акимов по назначению начальников департаментов полиции», — сказал президент.

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