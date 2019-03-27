Портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям вводится в эксплуатацию в Казахстане

Алматы. 27 марта. КазТАГ – В Казахстане вводится в эксплуатацию портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям, сообщается на сайте комитета госдоходов минфина РК.

«С 27 марта 2019 года вводится в эксплуатацию портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям… Проект реализуется комитетом госдоходов министерства финансов РК совместно с конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)», — говорится в информации.

Отмечается, что будут упрощены и ускорены процессы прохождения таможенных процедур, сократятся временные и стоимостные издержки участников ВЭД.

«Исключение человеческого фактора при принятии решений позволит минимизировать коррупционные проявления, повысить прозрачность действий таможенных и других госорганов. С помощью портала «Единого окна» участники ВЭД смогут предоставлять в стандартизированном виде через единый интерфейс информацию, необходимую для совершения экспортно-импортных операций», — указывается в информации.

Также на портале есть возможность для получения предварительной информации, необходимой для ввоза/вывоза товаров.

«Через «Единое окно» будет представлена возможность получения всех разрешительных документов для импортно-экспортных операций, отслеживать статус исполнения, в том числе за счет интеграции с системами госорганов», — поясняется в информации.

Так, на портале будет возможность получить: электронные разрешительные документы и лицензии; услуги по получению статуса лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела; таможенное декларирование; услуги по выдаче таможенных предварительных решений; интегрированный таможенный тариф; справочники и реестры документов; поиск и просмотр нормативно-правовой документации.