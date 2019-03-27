Смертельное ДТП в Астане: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Астана. 27 марта. КазТАГ – На сегодняшний день трое пострадавших находятся в реанимации, двум женщинам ампутировали ноги, сообщил главный врач городской больницы № 2 Иван Ли.

Аким Астаны Бахыт Султанов, министр здравоохранения Елжан Биртанов и руководитель столичного управления общественного здравоохранения в среду утром приехали в городскую больницу № 2, куда накануне доставили пострадавших после аварии.

«Трое находятся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Одной пациентке не удалось спасти конечности, правую конечность пришлось ампутировать, левая конечность тоже сломана, но думаем спасем. Еще одна женщина с ампутированной конечностью, вторую конечность тоже спасаем», — сказал Ли в среду.

Напомним, во вторник утром в Астане на проспекте Кабанбай батыра произошло ДТП с участием трех автобусов, скорой помощи, легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута № 301 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. В результате происшествия 2 человека погибли, 35 пострадали, 23 – госпитализированы. Среди пострадавших оказалась гражданка Филиппин 1983 года рождения.