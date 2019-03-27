Состав правления «Цеснабанка» изменился

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Изменен состав правления АО «Цеснабанк», сообщается на сайте KASE.

Совет директоров финорганизации принял решение об исключении из состава правления заместителя председателя правления Кантара Орынбаева.

Теперь правление «Цеснабанка» состоит из пяти человек: председатель Бекжан Пирматов; Аскар Хамидуллин, Айбек Қайып, Алимжан Альмамбетов, Данияр Кожасбаев.

Как сообщалось 6 февраля 2019 года, АО «Финансовый холдинг «Цесна» продал АО «First Heartland Securities» (FHS) контрольный пакет акций «Цеснабанка». По данным KASE, FHS зарегистрирована в Алматы, возглавляет компанию Ерке Нуркенов.