Токаев пообещал оказать матпомощь родным погибших при крушении военного вертолета

Астана. 27 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал оказать материальную помощь родным погибших при крушении военного вертолета, передает корреспондент агентства.

«В Кызылординской области потерпел крушение вертолет министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау–Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», — написал Токаев в среду на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек экипажа, сообщалось о погибших.

В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях. В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны. Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения.