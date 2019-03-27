Токаев поручил пересмотреть подходы к формированию бюджета

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Астана. 27 марта. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заслушивания отчетов членов правительства по социально-экономическому развитию страны на совещании с участием акимов регионов поручил пересмотреть подходы к формированию бюджета, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

«В-первую очередь, растет социальная составляющая. Источники пополнения не генерируется. Второе, это «непроизводительные расходы» бюджета. Очень много ненужных трат. Мы должны кардинально изменить отношение к бюджету. Не в этом году, но в следующем, обязательно», — цитирует пресс-секретарь Токаева на своей странице в Facebook в среду.

Также Курмангали сообщил, что во время обсуждения президент Казахстана подчеркнул, что действующий бюджет не сбалансирован и требует переформатирования.

Ранее сообщалось, что в Акорде проходит совещание под председательством Токаева, в котором принимают участие акимы Астаны, Алматы, Шымкента и областей. В ходе совещания президент Казахстана дал ряд поручений акимам. Также Токаев в ходе обсуждения докладов членов правительства высказался о трехъязычии.

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