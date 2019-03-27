Астана. 27 марта. КазТАГ – Выдавать не менее Т425 тыс. встающим на учет в течение 12 недель беременности намерены в Казахстане, сообщается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

«В Бюджетный кодекс Республики Казахстан (…) 1) подпункт 4) пункта 1 статьи 54 («Расходы областного бюджета» – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «4) здравоохранение: (…) материальное поощрение беременных женщин, вставших на учет по беременности в сроке до двенадцати недель, в размере не менее десяти минимального размера заработной платы (МЗП)», — говорится в представленном в среду законопроекте.

Как пояснили разработчики, поправка предложена «в целях повышения солидарной ответственности местных исполнительных органов (МИО) за охрану здоровья населения, в том числе женщин и детей, а также самих женщин».

«Предлагается внести дополнения в Бюджетный кодекс Республики Казахстан в части компетенции МИО по выделению финансовых средств для: 1) материального поощрения беременных женщин, вставших на учет по беременности в сроке до 12 недель, в размере не менее 10 МЗП», — говорится в обосновании к поправке.

Также в подпункт 4) пункта 1 статьи 54 планируют внести следующие дополнения: размещение государственных и социальных заказов, а также предоставления грантов неправительственным организациям (НПО) для реализации государственных функций, переданных государственными органами и организациями в гражданский сектор; софинансирование организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в целях обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, создания мотивации для медицинских работников и увеличения заработной платы; на увеличение пособий по рождению ребенка (дифференцированный подход); обеспечение функционирования и финансирования центров временной адаптации; финансирование оказание скорой медицинской помощи на спортивных мероприятиях республиканского и регионального значения, определяемых местными исполнительными органами; на выплаты денежных пособий для покрытия расходов за ритуальные услуги родственникам, осуществившим погребение донора трупных органов.

Аналогичные поправки намерены внести в статью 55 (расходы бюджетов города республиканского значения, столицы) Бюджетного кодекса.

Проект закона вынесен на публичное обсуждение до 10 апреля.

1 МЗП = Т42 500.