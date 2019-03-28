«Есть ли жизнь после Назарбаева?»

Сетевые СМИ об отставке первого президента Казахстана

««Остаюсь с вами как гражданин». Назарбаев объявил об отставке» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ вечером 19 марта в обращении к народу, которое транслировали государственные телеканалы, объявил, что снимает с себя президентские полномочия. По словам Назарбаева, «вопрос преемственности власти решен конституционно», а президентские полномочия переходят председателю сената Казахстана «до окончания выборного срока». Эту должность в настоящее время занимает Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Назарбаев вспомнил послужной список Токаева на государственной службе, назвал его «честным, ответственным и обязательным» и «именно тем человеком, которому мы можем доверить управление Казахстаном сегодня».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) со спикером сената парламента Касым-Жомартом Токаевым.



««Перешла не власть, а должность». Эксперты о заявлении Назарбаева» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, возглавлявший республику почти три десятилетия, 19 марта объявил о сложении полномочий. Назарбаев назвал решение «непростым для себя», отметив при этом, что он останется у власти как председатель Совета безопасности, член Конституционного совета и глава своей партии, доминирующей на политическом пространстве страны.

Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений ЖОВТИС отмечает, что Нурсултан Назарбаев покинул должность президента «достаточно красиво» — поскольку ушел добровольно, к тому же в «рабочем состоянии». Однако никаких существенных перемен в стране Жовтис не ожидает, так как, по его мнению, конструкция, которая ранее была, по существу не изменилась, изменились лишь некоторые внешние формальности. Нурсултан Назарбаев, как и прежде, по словам Жовтиса, будет всё контролировать, но при этом ему не нужно будет вникать в детали и сфера его ответственности существенно снижается.

«На что способен Касым-Жомарт Токаев?» — Политолог Досым САТПАЕВ — Во-первых, назначение Касым-Жомарта Токаева состоялось, прежде всего, в рамках Конституции, поскольку спикер Сената исполняет обязанности президента до следующих президентских выборов (декабрь 2020 года — Ред.). В принципе, времени осталось не так много. Однако основная интрига будет разворачиваться во время президентских выборов. Если их будут проводить в положенный срок и не будут придумывать какие-то отговорки, чтобы не проводить, то в случае участия в выборах Токаева в качестве кандидата в президенты, его шансы будут увеличены. Но лично я считаю Токаева переходной фигурой до следующих выборов, поскольку сегодня этот человек устраивает многих внутри казахстанской элиты, в международном сообществе, где он довольно известен, поскольку работал на международной арене.

Если исходить из того, что последние 30 лет политическая система выстраивалась под действующего президента, то Касым-Жомарт Токаев, безусловно, является частью этой системы. Тем не менее мне трудно выделить его как самостоятельного политика с какой-то харизмой и новой формой лидерства. Он всегда демонтировал себя как игрок второго эшелона, который был частью команды президента. Если гипотетически представить, что именно на него сделают ставку, как на преемника, я лично сомневаюсь, что он сможет долго держать под контролем эту систему, как это делал Нурсултан Назарбаев. Тем более если первый президент окончательно уйдет с политической сцены.

«Политолог Данияр Ашимбаев: Токаев — полноценный президент» — Новый президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в праздничные дни практически не отдыхал — и в Туркестанскую область наведался с визитом, и ряд кадровых перестановок провел. Перестановки эти, мягко говоря, удивили, поскольку Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ перед отставкой произвел все необходимые назначения. Об этом и не только корреспондент “Времени” побеседовал с известным казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — По логике вещей следующие президентские выборы должны пройти в марте-апреле следующего года. С другой стороны, есть конституционная норма, согласно которой президент вправе инициировать досрочные выборы. С третьей стороны, проведение выборов в декабре позволит привести цикл к соответствию Конституции. Поэтому было бы проще провести выборы в декабре. К слову, это значительно ускорило бы политическую легитимизацию нового президента.

Разница составляет всего 4 месяца, то есть технически это не досрочные выборы, а просто сокращение срока. Зато приводится в соответствие с декабрьским циклом. К тому же, я думаю, сам Токаев заинтересован в том, чтобы стать полноценным президентом. Несмотря на то что в Конституции нет ни слова про “исполняющего обязанности президента”, многие его таковым и считают. И ему было бы выгоднее быстрее избавиться от этой несуществующей приставки. Все-таки всенародная поддержка на выборах — это достаточно серьезная защита от различных внешних вмешательств. И мне кажется, что и Первый президент, и второй — оба заинтересованы в том, чтобы провести выборы пораньше. У Токаева не так много времени на раскачку. Ему уже этой весной надо показать себя полноценным президентом и политической фигурой.

«Есть ли жизнь после Назарбаева?» — Ислам КУРАЕВ, политолог — Причина ухода Нурсултана Назарбаева думаю одна, что уже пора было это сделать. Тем более весь плацдарм готовился не один год, тема транзита актуальна давно. Скорее всего, такую новость мы должны были еще услышать в прошлом году, но в силу определенных внутренних причин весь процесс откладывался в долгий ящик. В период, когда ситуация в стране стабилизировать, позиции все закреплены и прозвучало громкое заявление.

На самом деле, пока не стоит говорить о последствиях, процесс транзита только на серединной стадии, я бы даже сказал, что это его первая фаза. На данный момент, все ключевые позиции Нурсултан Назарбаев по-прежнему сохраняются. Сейчас дадут шанс окрепнуть новому президенту, который займется экономикой и социальными вопросами, то есть будет выполнять функцию премьер-министра. Постепенно в ближайшие года три, а то и четыре закончится полный переход, это будет завершающим этапом транзита власти.

Толганай УМБЕТАЛИЕВА, кандидат политических наук, гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии — Главный вызов для элиты сейчас — это выбор нового президента и отсюда появлялась вероятность дестабилизации. При нынешней схеме риск дестабилизации снижается и все под контролем.

Другой вызов — это умение отказаться от власти добровольно, даже если и поздно — это останется не только в истории страны, но и региона. Назарбаев стал первым президентом в ЦА, который добровольно отказался от власти.

Хаос не предвидится, сейчас до выборов есть время для решения вопроса с преемником. Вариантов много, это может быть и сам Токаев.

Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ, политолог — Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента в принципе был давно, прогнозируем экспертным сообществом. Неожиданность заключается во времени отставки, что еще раз подтвердило мнение о Елбасы как о гроссмейстере политики.

Вместе с тем необходимо понимать, что Елбасы сохраняет в своих руках рычаги контроля над течением общественно-политических и экономических процессов, вследствие чего роль второго президента будет сводиться скорее к церемониальным ритуалам, а собственно ситуация внутри Казахстана не претерпит каких-либо глубоких изменений.

Вопрос так называемого преемничества остается открытым. Возможно в силу того, что на данном этапе страна и ее население выросло в политическом отношении, и вполне созрела до формата парламентской республики.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Иранская модель казахстанского транзита» — С уходом Нурсултана НАЗАРБАЕВА с поста президента Казахстана запущен процесс формирования качественно новой и, что самое интересное, фактически не отраженной в Конституции РК системы государственной власти. Если раньше вертикаль власти начиналась с президента как главы государства, то теперь это начало олицетворяет собой Первый президент – Елбасы. Тем самым Казахстан получил своеобразный аналог системы правления в Иране с участием верховного руководителя (рахбара) и президента республики. Ключевой же опорой Елбасы является пожизненно возглавляемый им Совет безопасности РК.

В результате всего этого в Казахстане появятся два центра принятия решений — Назарбаев центр и Акорда, между которыми начнет выстраиваться определенный формат взаимодействия. При этом данной системе предстоит решить две основополагающих задачи. Во-первых, обеспечить сохранение главенствующей роли Нурсултана Назарбаева как Елбасы со всеми его должностными и прочими регалиями в стране и внутри правящей элиты.

Во-вторых, поддержать политическую стабильность, контроль властей за ситуацией в стране и преемственность официального политического курса. В свою очередь, это предполагает, с одной стороны, выстраивание системы контроля со стороны Елбасы и подотчетных ему структур за президентом и другими государственными институтами. А, с другой стороны, оказание Елбасы определенной поддержки Касым-Жомарту Токаеву в интересах нормального и беспрепятственного выполнения им функций главы государства и особенно тех задач, ради которых он и был поставлен на пост президента РК. В общем, знаменитый принцип «Разделяй и властвуй» не просто продолжит работать, но и выйдет на новый уровень. Однако, учитывая повсеместное снижение работоспособности системы государственной власти и управления, сохраняющееся и имеющее тенденцию нарастания внутриэлитное соперничество между разными группами и критическую ситуацию в экономике и социальной сфере с отражением в общественных настроениях, следует ожидать, что подобное «двоевластие» сравнительно скоро столкнется с различными сбоями и проблемами. В том числе это может быть соперничество между президентской администрацией и аппаратом Совбеза.

«Назарбаев ушел, но не ушел» — Пока преждевременно говорить, кто пойдет кандидатом от партии «Нур Отан» на следующих президентских выборах, но это наверняка будет не Токаев (скорее дочь и племянник). Зато есть смысл поразмышлять, почему Нурсултан Назарбаев все-таки решился покинуть кресло президента.

Две причины очевидны — это возраст и состояние здоровья. Но их мало для того, чтобы Нурслутан Назарбаев решился так рисковать.

По нашему мнению, теоретически возможны три версии.

Во-первых, сильное внешнее давление, которое заставило Нурсултана Назарбаева уйти в обмен на определенные гарантии или обещания не обижать его и членов его семьи. Если это так, то позволим себе рискнуть высказать версию, что главным обидчиком был президент США Дональд Трамп — уж больно озадаченным выглядел Назарбаев на фото во время встречи с Трампом в Белом доме. Но, повторимся, это наша версия. Давление также могло быть как со стороны РФ, так и со стороны КНР.

Во-вторых, критическое состояние здоровья, когда уже нет смысла цепляться за власть, а есть желание тихо и спокойно встретить смерть в кругу семьи.

В-третьих, опасения, что протестные настроения в Казахстане будут нарастать и события пойдут по алжирскому варианту.

Как бы то ни было, но старый и многоопытный политический «лис» Нурсултан Назарбаев сделал очередной неожиданный ход, отойдя в сторону и заняв позицию над всеми, в том числе и над своим преемником на посту президента РК. И теперь многие как внутри страны, так и за рубежом будут с интересом ждать дальнейшего развития событий.

По нашей оценке, ничего сверхъестественного не будет, по крайней мере, до следующих президентских выборов. Но в правящей элите неизбежно начнутся подвижки, и это радует, поскольку в стране внутриполитический процесс в последние годы стал серым, пустым и безыдейным. Теперь появилась интрига, пусть ограниченная и скорее бюрократическая, чем политическая, но и это уже хорошо.

«Казахстан и дальше будет оставаться стабильным государством» — Нынешняя система государственной власти вполне стабильна и никаких потрясений в связи с решением Нурсултана Назарбаева можно не опасаться. Так полагает Марат БАШИМОВ, директор Экспертного института Европейского права и прав человека. И если у кого-то возникают сомнения, это банальные обывательские страхи, ничем не подкрепленные — Наша стабильность не подвергается никакой угрозе по одной простой причине – Нурсултан Назарбаев сделал все для ее устойчивости. Для того чтобы наша государственность осталась крепкой и в условиях перехода власти. Сейчас все властные структуры и управленческие механизмы прекрасно работают, никаких предпосылок для конфликтов нет.

Чисто теоретически ситуацией могут воспользоваться некие внешние силы, как раз чтобы посеять разлад. Но в такой сценарий на практике Башимов не верит. Кроме того, он уверен, что от этого варианта тоже подстраховались — Такие люди, как Назарбаев, просто так ничего не делают. Он уже обсудил все детали и с российским руководством, и с американским, и со всеми ключевыми международными игроками. Мы уже давно признанный член международного сообщества и обладаем его поддержкой. Поэтому я не верю даже в гипотетические попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

В решении Назарбаева действительно неожиданным стало только время, но не сам факт. Все понимали, что нужна преемственность, и сам Елбасы говорил то же самое. Башимов утверждает, что и ранее в экспертном сообществе кандидатурой номер один на роль преемника считался именно Токаев.

«Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН: «Нужно демонтировать имеющуюся систему и построить парламентскую республику»» — Как в ближайшем будущем будут соотноситься две структуры власти – институт президента Казахстана, который был передан Нурсултаном Назарбаевым в руки Касым-Жомарта Токаева, и Совет безопасности, оставшийся за Елбасы? И каковы перспективы этого «казахстанского тандема»? Свое понимание ситуации по горячим следам событий в интервью «Новой» – Казахстан» высказал экс-премьер министр Казахстана Акежан КАЖЕГЕЛЬДИН — Нурсултан Абишевич Назарбаев обезопасил себя от всевозможных потрясений так, как он это умеет. И, по большому счету, из власти он не ушел. Это шаг в сторону. Специально на этот случай принятый закон о статусе Совбеза ставит его, по большому счету, над президентом. Президент – лишь один из членов СБ, а Назарбаев – председатель. Внешняя политика и вопросы безопасности – в его ведении. Таким образом формируются два центра власти. Еще только такая схема проектировалась, я высказывался по этому поводу, что эти два центра сведут с ума чиновников. Куда ходить председателю КНБ на доклад? И в СБ, и президенту? Эти два центра могут и будут порождать противоречия. Причем как скрытые, так, возможно, и открытые. Зная характер Нурсултана Абишевича, могу сказать, что люди из его окружения станут эксплуатировать некоторые черты его характера, и он, порой даже не отдавая себе в том отчета, будет вмешиваться в процесс оперативной деятельности, и это будет раздражать исполняющего обязанности президента. При этом, если человек на этом посту сможет и захочет преодолеть эту двусмысленность, то у него достаточно полномочий для этого. А если он будет просто исполнять волю Нурсултана Абишевича, то, по сути, мы ничего нового не получили. И в любой аудитории я могу заявить, что президентская форма правления в Казахстане себя и скомпрометировала, и исчерпала. Нам нужно вернуться к простой, проверенной, но хорошо работающей форме парламентаризма. Это одно из лучших изобретений в сфере управления.

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