Казахстанцы мечутся между банками и выводят деньги с депозитов

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Алматы. 28 марта. КазТАГ – Казахстанцы и казахстанские компании вывели со счетов депозитных организаций в феврале 2019 года 1,6 трлн тенге, сообщила АФК.

«Совокупные депозиты во всех депозитных организациях в феврале резко снизились на 8,6%, с 19,2 до 17,6 трлн тенге», — говорится в отчете ассоциации, размещенном на сайте в четверг.

Причем, казахстанцы стали решать задачу Нацбанка по дедолларизации депозитов — объем вкладов в тенге, по данным АФК, в феврале показал снижение на 789 млрд тенге до 9,9 трлн тенге при уменьшении вкладов в инвалюте на 868 млрд тенге до 7,7 трлн. Доля вкладов в инвалюте в общем портфеле снизилась c 44,4% до 43,6%.

Казахстанские банки по итогам февраля снизили депозитный портфель на 84,2 млрд тенге (-0,5%). Причем, снизились именно розничные вклады (-91,9 млрд тенге), а корпоративные — выросли на 7,7 млрд тенге. Доля розничных депозитов уменьшилась с 50,7% до 50,4%.

В том числе, «Народный банк» потерял 114 млрд тенге депозитов физлиц и приобрел 160 млрд тенге депозитов юрлиц, а Kaspi Bank, напротив, нарастил на 42 млрд тенге депозиты физлиц и потерял 17 млрд тенге депозитов юрлиц. Дочерний банк российского «Сбербанка» потерял 80 млрд тенге всех депозитов, «Цеснабанк» снизил объем всех депозитов на 287 млрд тенге.

2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
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«Таким образом, в секторе сохраняется высокая динамика изменения вкладов между банками», — отмечается в документе.

Совокупные депозиты во всех депозитных организациях в феврале снизились на 1,6 трлн тенге – с 19,2 трлн до 17,6 трлн тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в нацвалюте у юрлиц в феврале составила 7,2% (в январе – 7,1%), по депозитам физлиц – 9,1% (9,5%).

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