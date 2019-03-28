Казахстанцы мечутся между банками и выводят деньги с депозитов

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Казахстанцы и казахстанские компании вывели со счетов депозитных организаций в феврале 2019 года 1,6 трлн тенге, сообщила АФК.

«Совокупные депозиты во всех депозитных организациях в феврале резко снизились на 8,6%, с 19,2 до 17,6 трлн тенге», — говорится в отчете ассоциации, размещенном на сайте в четверг.

Причем, казахстанцы стали решать задачу Нацбанка по дедолларизации депозитов — объем вкладов в тенге, по данным АФК, в феврале показал снижение на 789 млрд тенге до 9,9 трлн тенге при уменьшении вкладов в инвалюте на 868 млрд тенге до 7,7 трлн. Доля вкладов в инвалюте в общем портфеле снизилась c 44,4% до 43,6%.

Казахстанские банки по итогам февраля снизили депозитный портфель на 84,2 млрд тенге (-0,5%). Причем, снизились именно розничные вклады (-91,9 млрд тенге), а корпоративные — выросли на 7,7 млрд тенге. Доля розничных депозитов уменьшилась с 50,7% до 50,4%.

В том числе, «Народный банк» потерял 114 млрд тенге депозитов физлиц и приобрел 160 млрд тенге депозитов юрлиц, а Kaspi Bank, напротив, нарастил на 42 млрд тенге депозиты физлиц и потерял 17 млрд тенге депозитов юрлиц. Дочерний банк российского «Сбербанка» потерял 80 млрд тенге всех депозитов, «Цеснабанк» снизил объем всех депозитов на 287 млрд тенге.

«Таким образом, в секторе сохраняется высокая динамика изменения вкладов между банками», — отмечается в документе.

Совокупные депозиты во всех депозитных организациях в феврале снизились на 1,6 трлн тенге – с 19,2 трлн до 17,6 трлн тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в нацвалюте у юрлиц в феврале составила 7,2% (в январе – 7,1%), по депозитам физлиц – 9,1% (9,5%).