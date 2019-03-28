Обмен уже состоялся. Назарбаеву Нур-Султан, Токаеву – Казахстан 28.03.2019 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 199 0 Пётр Своик о том, кого теперь считать главой государства и что делать с Конституцией, которую нарушает сама власть? Похожие материалы: Состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Азербайджана Маслихат Астаны поддержал переименование столицы в Нур-Султан Токаеву позвонил президент Армении Путин направил поздравление президенту Токаеву Сагинтаев доложил Токаеву о ходе подготовки к праздникам