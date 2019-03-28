Обмен уже состоялся. Назарбаеву Нур-Султан, Токаеву – Казахстан

Политика 199 0
Пётр Своик о том, кого теперь считать главой государства и что делать с Конституцией, которую нарушает сама власть?

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