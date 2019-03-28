Стала известна повестка дня предстоящего визита Токаева в Россию

Астана. 28 марта. КазТАГ – Стала известна повестка дня предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, сообщает пресс-служба главы государства.

«3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы», — сообщили в Акорде в четверг.

Отмечается, что по итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, 21 марта стало известно, что в ходе телефонного разговора между новым президентом Казахстана и главой РФ Владимиром Путиным была достигнута договоренность, что Токаев в ближайшее время совершит официальный визит в Россию.