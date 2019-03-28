Токаев обсудил со Скляром вопросы модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Романом Скляром, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главе государства было доложено о текущей деятельности и планах работы ведомства на ближайшую перспективу», — указывается в информации.

Токаев особо акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, закрепленных за министерством.

«Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, а также своевременной реализации проектов индустриального развития», — отмечается в информации.

По итогам встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.