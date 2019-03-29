Доллар подорожал в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Доллар США относительно данных за четверг в пятницу подорожал в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет Т378,8, а продажи – Т381,8.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т379,1, а продают по Т380,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 составляет в обменниках Т379,2, а продажи – Т382,5.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Казахстана на пятницу, составляет Т380,06.