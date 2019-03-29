Астана. 29 марта. КазТАГ – Казахстан вошел в топ-40 стран Глобального индекса кибербезопасности сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

«Согласно отчету Международного союза электросвязи (ITU), Казахстан занял 40 место в Глобальном индексе кибербезопасности 2018/2019, поднявшись на 42 пункта по сравнению с прошлогодним рейтингом (82 место). Тем самым, страна вошла в список стран с высоким уровнем готовности противостоять угрозам, которые исходят от киберпространства», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В ведомстве уточнили, что на первых и вторых позициях рейтинга разместились Великобритания и США соответственно, а на последнем 175-м месте – Мальдивы.

«На улучшение позиции страны в индексе кибербезопасности, повлияла совместная работа государственных органов, неправительственных организаций и бизнеса. Можно сказать, за последние несколько лет был заложен фундамент для широкого развития сферы информбезопасности», — заявил председатель комитета по информационной безопасности МЦРОАП Дмитрий Голобурда.

В частности, как отметили в комитете, за прошедшие два года в Казахстане были выработаны базовые концептуальные подходы по развитию сферы кибербезопасности страны, разработан и утвержден целый ряд законодательных актов, Концепция кибербезопасности «Киберщит Казахстана», большое количество отраслевых приказов. Помимо этого, как отмечается, созданы испытательные лаборатории в сфере информбезопасности, по исследованию вредоносного кода, запущен национальный координационный центр информационной безопасности, увеличено число грантов по данной специальности и приняты другие меры.

«Исследование по определению индекса кибербезопасности Международный союз электросвязи (ITU) проводит ежегодно. Исследование оценивает уровень кибербезопасности государств по пяти основным критериям: законодательная база, технические и организационные мероприятия, деятельность на международной арене и создание потенциала развития сферы», — пояснили в министерстве.