Маленькой вместимостью зрительного зала объяснили строительство в Астане нового здания Каздрамтеатра

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Маленькой вместимостью зрительного зала объяснили строительство в Астане нового здания Казахского драматического театра в министерстве культуры и спорта (МКС) РК.

«Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К.Куанышбаева со дня основания размещается в здании бывшего райкома комсомола г. Целинограда, где сцена, репетиционные залы, гримерные комнаты, не отвечают требованиям профессионального театра (…). За годы существования театра выросла целая плеяда ярких актеров, спектакли с их участием пользуются большим успехом у жителей и гостей столицы. Однако маленькая вместимость зрительного зала (192 места) ограничивает доступность данных спектаклей для большого количества зрителей. Наряду с этим театральные площадки города постоянно принимают у себя гастролирующие казахстанские и зарубежные театральные коллективы, которые отмечают, что здание театра не соответствует статусу столичного и академического театров», — говорится в ответе МКС на запрос МИА «КазТАГ» в пятницу.

Более того, в ведомстве подчеркивают, что вопрос необходимости строительства театра поднимался депутатами, общественными деятелями и жителями столицы неоднократно на протяжении многих лет.

Касательно финансирования объекта, в ответе уточняется, что финансировать строительство и контролировать расходование средств будут структурные подразделения АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», стоимость строительства будет определена государственной экспертизой, завершение строительства планируется в 2020 году, а вопрос собственности объекта будет решен после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию.

«В настоящее время сформирован состав театральной труппы из выпускников творческих вузов Казахстана и России. В настоящее время в театре работают режиссеры – народный артист Казахстана Т. Теменов, а также заслуженные деятели РК – Б. Узаков, Н. Жуманиязов и А. Оразбеков. Актерский состав – 59 актеров, среди них народные артисты Казахстана Т. Теменов, Гульжахан Аспетова, Тилектес Мейрамов, Корлан Калиламбекова, заслуженные артисты Казахстана Рымкеш Омарханова, Нурзада Ташимова, Жумагуль Мейрамова, Жанат Чайкина и другие», — отмечают в МКС.

Вместе с тем в ведомстве проигнорировали вопрос о том, почему финансирование строительства театра возложено на АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», указав только, что это определено постановлением правительства РК.

Напомним, 12 марта 2019 года постановлением правительства РК АО «ФНБ «Самрук-Қазына» было поручено обеспечить финансирование строительства объекта «Казахский драматический театр в городе Астане». Это сообщение вызвало неоднозначные отзывы в соцсетях.

14 марта стало известно, что в Астане с 18 июня 2019 года до 18 июня 2020 года планируют изъять для госнужд 47 земельных участков, в том числе путем выкупа, общей площадью 6 га. На этих землях будет построено новое здание Каздрамтеатра. Земельные участки расположены в Алматинском районе Астаны, улицы №23-15 (проектное наименование) между улицами А. Байтұрсынұлы и Ж. Нәжімеденова.