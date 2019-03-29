Алматы. 29 марта. КазТАГ – Турецкий холдинг Yılmaden Holding заявил о приобретении казахстанского кремниевого завода Tau-Ken Temir, сообщил информационный портал Mining Turkey.

«Yılmaden Holding – одна из ведущих металлургических и горнорудных компаний в нашей стране и в мире получает еще одну новую дочернюю компанию за рубежом. Компания объявила о подписании предварительного протокола о приобретении казахстанской компании Tau-Ken Temir», — говорится в сообщении.

В свою очередь Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» сообщила о том, что привлекает Yılmaden Holding в качестве крупного инвестора.

«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в рамкаx новой стратегии развития привлекает крупного инвестора к реализации проекта по производству металлургического кремния в Карагандинской области. Переговоры председателя правления АО «Тау-Кен Самрук» Каната Кудайбергена с руководством транснациональной компании Yilmaden Holding A.Ş. состоялись на площадке Nasdaq Dubai MarketSite, там же было подписано соглашение об основныx условияx сделки», — говорится в пресс-релизе компании.

При этом отмечается, что участие в проекте иностранного инвестора «позволит казаxстанской компании увеличить мощности завода по производству металлургического кремния ТОО «Tau-Ken Temir» и создать новые рабочие места».

По словам руководства Yildirim Holding A.Ş., xолдинг намерен инвестировать в Казахстан более $1 млрд.

Предположительно, договор с компанией Yilmaden Holding A.Ş. будет заключен во второй половине 2019 года.

По информации компании, Yildirim Holding A.Ş. – крупнейший турецкий холдинг, работающий в 50 странаx мира на четырех континентах в горнорудной, химической, электроэнергетической отраслях, а также в транспортной сфере. В Казахстане Yildirim Holding A.Ş. работает с 2013 года, компания участвует в производстве хромового концентрата в Актюбинской области.