Вопрос о капремонте Триумфальной арки в Астане не стоит

Астана. 29 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Вопрос о капитальном ремонте Триумфальной арки в Астане не стоит, заявил заместитель акима города Нурлан Нуркенов.

«Проведена сессия маслихата города. Одним из вопросов мы рассматривали ситуацию в сфере культуры и спорта в городе. В этой связи поднимались вопросы функционирования культурных объектов столицы. В частности, мы рассмотрели вопрос функционирования Триумфальной арки. Скажу хотим отметить, что никаких проблем с функционированием Триумфальной арки с момента ввода в эксплантацию не было и нет. Речь о реконструкции или капитальном ремонте Триумфальной арки не стоит», — заявил Нуркенов на брифинге в пятницу.

Он заверил, что речь идет о том, что подземный переход, «который находится там же на этой площади возможно в следствии грунтовых вод дает протекание».

«В этой связи, мы планируем по поручению акима города сформировать рабочую группу для изучения ситуации», — добавил замакима.

По его словам, по предварительным расчетам, нужно будет изучить вопрос состояния грунтовых вод в районе примыкания дорожного полотна к Триумфальной арке.

«Кроме того, мы изучили вопрос, как поднять функциональную значимость Триумфальной арки. Если сейчас там работает музей, смотровая площадка, то для себя мы видим, что она не должна ограничиваться этим. Т600 млн – в эту сумму входят вопросы, связанные с гидроизоляцией подземного перехода. Все остальные суммы – это наши расчеты для частных инвесторов, чтобы их привлечь в этот бизнес, для организации продажи сувенирной продукции. Никаких вопросов о том, чтобы попросить эти деньги из местного бюджета, выделить их на эти цели, мы не ставили. То есть речь шла именно об этом», — уверяет Нуркенов.

Ранее он же на сессии городского маслихата сообщал, что капитальный ремонт Триумфальной арки в Астане может обойтись в Т600 млн, так как при строительстве подземного перехода тоннельной части строительные работы были произведены некачественно.