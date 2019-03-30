Спецпредставителя президента РК на комплексе «Байконур» освободили от должности

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Астана. 30 марта. КазТАГ — Специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Серика Кожаниязова освободили от должности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Кожаниязов Серик Салаватович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», — говорится в сообщении Акорды в субботу.

Напомним, на эту должность Кожаниязов был назначен в мае 2014 года. До этого назначения он являлся заведующим отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК.

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