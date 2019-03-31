Астана. 31 марта. КазТАГ – Еще ряд объектов вместе с Триумфальной аркой планируют отремонтировать в Астане, сообщает Elorda Aqparat.

«В управлении культуры и спорта обозначили, какие объекты необходимо ремонтировать в первую очередь. Наиболее проблемными во время сессии маслихата руководитель управления Болат Мажагулов назвал цирк, театр «Жастар», спортивную детско-юношескую школу олимпийского резерва №4, Триумфальную арку «Мәңгілік ел», монумент «Қазақ елі» и другие», — сообщили в воскресенье в управлении культуры и спорта Астаны.

По словам Мажигулова, есть несколько проблем, которые требуют неотлагательного вмешательства. В частности, речь шла о ремонте театра «Жастар», а также Триумфальной арки.

«Например, ремонт театра уже проводился в 2014 и 2018 годах, но учитывая, что зданию 65 лет, необходим планомерный капитальный ремонт. В частности, особую тревогу вызывает подвальное помещение, инженерные сети, фасад. Согласно заключению дефектного акта, по результатам обследования для ремонта необходимо Т495 млн, для разработки проектно-сметной документации еще Т60 млн», — отметил во время сессии заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

Напомним, 29 марта на сессии городского маслихата Нуркенов заявил, что капитальный ремонт Триумфальной арки в Астане может обойтись в Т600 млн, так как при строительстве подземного перехода тоннельной части строительные работы были произведены некачественно. Однако позже на брифинге замакима заверил, что вопрос о капремонте Триумфальной арки не стоит.