Треть украинцев по предварительным данным нацэкзит-пола проголосовали за Зеленского

Алматы. 21 марта. КазТАГ — Треть украинцев по предварительным данным национального экзит-пола проголосовали за Владимира Зеленского, сообщает «Униан».

«По состоянию на 18.00 (16.00 аст – КазТАГ) за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей», — говорится в сообщении.

Схожие результаты дают и экзит-полы «1+1» и «112 Украина».

На президентских выборах в Украине участвуют 39 кандидатов, но основная борьба развернулась между действующим президентом Петром Порошенко, экс-премьером страны Юлией Тимошенко, а также известным комиком и телеведущим Зеленским. Все трое уже проголосовали.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно опросам, в первом туре с большим отрывом лидирует Зеленский, сделавший одной из главных тем свой предвыборной кампании необходимость борьбы с коррупцией. Отмечалось, что, по прогнозам, ни одному из кандидатов не удастся набрать более половины голосов в воскресенье, что означает проведение второго тура выборов 21 апреля.

Кроме того, сообщалось, что регулярно участвующие в стычках во время политических акций лица спортивного телосложения, которых в Украине называют «титушками», собрались у здания украинского Центризбиркома.