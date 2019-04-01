Адмсанкции хотят вводить в Казахстане за незаконную установку зарубежного спутникового ТВ

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Административные санкции предлагается вводить в Казахстане за незаконную установку зарубежного спутникового телевидения, сообщается в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

«Возникает необходимость установления административных санкций за распространение и незаконную установку зарубежных спутниковых приемных устройств. Дополнительно к этому, предлагаем дополнить компетенцию местных исполнительных органов по выявлению фактов вышеуказанного нарушения, что повлияет на эффективность исполнения законодательства в области телерадиовещания и СМИ», — говорится в представленном законопроекте.

Отмечается, что на сегодняшний день, телевидение сохраняет за собой лидирующую позицию в качестве самого популярного и востребованного медиа в стране.

«Учитывая это, государство проводит системную модернизацию данной отрасли. Так, до 2020 года более 95% населения будет охвачено цифровым телевизионным сигналом, а уровень проникновения национального спутникового вещания OTAU TV уже достиг 28%. Однако в настоящее время существует проблемный вопрос вещания на территории Республики Казахстан зарубежных спутниковых операторов («РадугаТВ», «Триколор ТВ», «НТВ+», «Орион Экспресс», «Ямал», «Hotbird», «Платформа HD», «Телекарта») незарегистрированных на территории Казахстана», — уточнили разработчики.

По их данным, согласно проведенному анализу за 2018 год, процент проникновения незарегистрированных на территории Казахстана зарубежных спутниковых операторов (НЗСО) составляет 15%, тогда как в 2011 году данный показатель составлял 30%.

«Анализ распространения спутникового вещания показывает, что в четырех приграничных регионах с Российской Федерацией уровень проникновения НЗСО остается высоким. При этом уровень вещания OTAU TV по сравнению с НЗСО остается низким (ЗКО – OTAU TV – 30%, НЗСО – 40%; Костанай – OTAU TV – 17%, НЗСО – 19%; Павлодар – OTAU TV – 18%, НЗСО – 26%; СКО – OTAU TV – 16%, НЗСО – 27%)», — привели пример авторы документе.

Вместе с тем, они отмечают, что, несмотря на высокий уровень проникновения OTAU TV в остальных регионых, в четырех регионах уровень проникновения НЗСО выше среднего показателя по Республике Казахстан (Акмолинская область – OTAU TV – 34%, НЗСО – 27%; Актюбинская область – OTAU TV – 40%, НЗСО – 30%; Атырауская область – OTAU TV – 72%, НЗСО – 16%; Шымкент – OTAU TV – 71%, НЗСО – 17%.

«Необходимо отметить, что НЗСО не транслируют казахстанские телеканалы, а также не выполняют требований отечественного законодательства в области телерадиовещания, СМИ и рекламы, в том числе закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Таким образом, граждане Казахстана, использующие зарубежные спутниковые приемные устройства, живут вне информационного пространства Республики Казахстан», — добавили разработчики.

Они отметили, что с целью регулирования деятельности зарубежных спутниковых операторов в 2017 году были внесены поправки в закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании», в частности установлен запрет на распространение карт условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, предназначенного для индивидуального приема теле-, радиосигнала операторов телерадиовещания, не имеющих лицензию в сфере телерадиовещания и не обладающих собственными спутниковыми системами вещания на территории Республики Казахстан.

«При этом, законодательством не предусмотрена ответственность за нарушение вышеуказанного требования. За прошедший год апробация норм показала слабую эффективность принятого положения в рамках вышеуказанного закона», — пояснили авторы документа необходимость введения административных санкций.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 12 апреля.