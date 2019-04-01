Назван планируемый срок определения внешнего аудитора Нацфонда Казахстана

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Астана. 1 апреля. КазТАГ – Назван планируемый срок определения внешнего аудитора Национального фонда Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Конкурсной комиссии в установленном законодательством порядке провести конкурс до 1 сентября 2019 года по выбору независимого аудитора для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2020 годы и определить по его результатам победителя конкурса», — говорится в проекте постановления правительства в понедельник.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 15 апреля.

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