Скорость движения по полосам Bus Lane будет ограничено после смертельного ДТП в Астане

Астана. 1 апреля. КазТАГ – Аким Астаны Бахыт Султанов поручил ограничить скорость движения по полосам Bus Lane после смертельного ДТП, сообщается на сайте столичного акимата.

«Бахыт Султанов отметил, что контроль за безопасностью дорожного движения будет ужесточен, и дал поручения руководителям городских управлений. Департаменту полиции и управлению транспорта и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры поручено: ограничить скорость движения транспортных средств по выделенным полосам Bus Lane в попутном направлении основного потока до 40 км/ч, во встречном направлении – до 30 км/ч; уменьшить размеры предупреждающих и запрещающих дорожных знаков», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно информации, управлению общественного здравоохранения дано поручение провести комплексный забор анализов у всех водителей и консультантов на предмет выявления наркотических средств, фактов хронических заболеваний, включая гипо – и гипертензию (повышенное/пониженное давление).

«Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ТОО «Астана LRT» поручено провести работу по цифровизации прохождения процедуры медицинского освидетельствования водителями общественного транспорта. Департаменту полиции совместно с управлением по инвестициям и развитию предпринимательства поручено ужесточить контроль над исполнением постановления акимата об ограничении движения грузового транспорта; внедрить автоматическую фиксацию нарушений об ограничении движения грузового транспорта посредством системы «Сергек», — заключается в информации.

Напомним, 26 марта утром в Астане на проспекте Кабанбай батыра произошло ДТП с участием трех автобусов, скорой помощи, легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута № 301 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. В результате происшествия два человека погибли, 35 пострадали, 23 – госпитализированы. Среди пострадавших оказалась гражданка Филиппин 1983 года рождения.

28 марта в пресс-службе акима Астаны уточнили, что в настоящее время в городской многопрофильной больнице №2 находятся 13 пациентов, из них четверо – в тяжелом состоянии (в отделении реанимации), у девяти пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести. Один пациент находится в городской больнице №1 (состояние средней степени тяжести). Также в пресс-службе не подтвердили информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что якобы еще два человека, пострадавших в ДТП, скончались в больнице.