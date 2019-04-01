Токаев обсудил с главой компании «Borealis» планы по строительству газохимического комплекса в Атырауской области

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компании «Borealis» Альфредом Штерном, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства, отметив важность сотрудничества с компанией «Borealis», подчеркнул особую значимость реализации крупных проектов в Казахстане.

«Хотел бы обменяться с Вами мнениями по актуальным вопросам повестки нашего взаимодействия и, прежде всего, по строительству газохимического комплекса в Атырауской области, которое нам предстоит осуществить. Мы нацелены на тесное и продуктивное партнерство с вашей компанией», — сказал Токаев.

В свою очередь, Штерн, отметив высокий уровень взаимодействия, поблагодарил Токаева за возможность работать в Казахстане и оказываемую поддержку.

«В ходе встречи президенту Казахстана было доложено об основных проектах компании «Borealis» в Казахстане и перспективах их реализации», — уточняется в информации.