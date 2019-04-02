«Касым-Жомарт Токаев: Всё прошло на законных основаниях. И я не сойду с этого курса и не допущу никакой неоднозначности». «Народ по-прежнему тревожат вопросы: Когда ждать выборов главы государства? Кто сможет претендовать на пост президента?»

Сетевой Казахстан 2 апреля 2019г.

INFORMBURO . KZ . «Касым-Жомарт Токаев дал казахской прессе первое интервью в должности президента» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал первое интервью с момента принятия президентских полномочий. Глава государства ответил на вопросы главных редакторов республиканских газет Egemen Qazaqstan и Aıqyn Дархана КЫДЫРАЛИ и Нурторе ЖУСИПА. Токаев рассказал о трёх основных принципах, на которых строится его деятельность, – преемственность, справедливость и постоянное развитие – «Разного рода прорицатели были, есть и будут. Главное здесь то, что мы смогли устроить передачу власти в спокойной обстановке. Мы не стояли, как в некоторых странах, на площадях и не было шума. Это благодаря дальновидности Первого Президента. Мы доказали миру, что Казахстан – цивилизованная страна, что наш народ обладает высокой политической культурой. Всё прошло на законных основаниях. И я не сойду с этого курса и не допущу никакой неоднозначности».

IA — CENTR . RU . «Конституционный дисбаланс: Риски транзитного периода в Казахстане» — Страсти по смене президента страны, переименованию Астаны в Нур-Султан немного улеглись. Тем не менее, народ по-прежнему тревожат вопросы дальнейшего политического уклада Казахстана. Когда ждать выборов главы государства? Кто сможет претендовать на пост президента? Как будут распределяться полномочия между ветвями власти? На эти и другие вопросы ответил кандидат юридических наук, конституционалист, главный научный сотрудник общественного фонда «Институт развития конституционализма и демократии» Мереке ГАБДУАЛИЕВ — Согласно Конституции, внеочередные президентские выборы назначаются решением президента республики и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным законом. А в конституционном законе «О выборах» закреплено, что внеочередные президентские выборы назначаются решением президента республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения. Таким образом, внеочередные президентские выборы могут быть объявлены Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ в любое время, и проведены в течение двух месяцев со дня объявления. Следовательно, Токаев будет исполнять обязанности президента, пока не изберут президента на выборах. Иными словами, выборы могут быть назначены на любое время. Нам остается лишь строить предположения.

KZ . EXPERT . «Выбор между членом Семьи и Токаевым» — Новую конфигурацию политической власти, выстраиваемую в Казахстане после ухода с поста первого президента страны Нурсултана Назарбаева, и будущие выборы нового главы государства, уже не и.о, а, так сказать, настоящего, мы обсудили с директором Центра актуальных исследований «Альтернатива», казахстанским политологом Андреем ЧЕБОТАРЕВЫМ — Данная система снова строится под Нурсултана Назарбаева. Поэтому ее дальнейшее функционирование будет всецело зависеть от его физического состояния и продолжительности жизни. Правда, теперь она еще будет работать на то, чтобы, во-первых, поддерживать президентство Касым-Жомарта Токаева и, во-вторых, сохранить статус-кво правящей элиты и особенно членов семьи Елбасы. Однако эта система держится исключительно на авторитете Назарбаева и обеспечиваемого именно им внутриэлитного баланса и согласия по персоне нового главы государства. То есть фактически на неформальных опорах. Уязвимость ее заключается в том, что Конституцией РК она не установлена. Хотя ее и поддерживают официальные институты, включая силовые структуры.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ, политолог – «Президентские выборы могут состояться уже скоро!» — Думаю, Президентские выборы не за горами и произойдут быстрее, чем мы думаем. Несмотря на всякие конспирологические прогнозы, никаких поворотов или драматических эксцессов не будет. Можно предположить, что Касым-Жомарт Токаев и есть реальный кандидат от властей. Всякие другие варианты не соответствуют текущему моменту. По крайней мере, кажется, что на этих выборах основным кандидатом будет действующий Президент страны. Видимо, по данному вопросу, у «элит» есть консолидированное мнение.

«Недопустимо откладывать выборы до декабря и восемь месяцев находиться без высшего должностного лица» — Политолог Талгат КАЛИЕВ — Изменения в выборное законодательство были внесены относительно недавно. Благодаря этим поправкам, значительно ограничен круг потенциальных кандидатов в президенты. Он должен отработать не менее пяти лет на госслужбе, выдвинуть может лишь партия или общественное объединение. Кандидат в президенты должен собрать, кажется, не менее 100 тысяч подписей, которые будут еще под лупой проверены. Очевидно, что смягчение этих норм позволило бы расширить круг претендентов. В целом, выборное законодательство должно создавать условия для реализации конституционного права избирать и быть избранными, а не препятствовать этому.

CENTRASIA . ORG . Назира НУРТАЗИНА – «Казахи: отягощенная ментальная наследственность, эхо голодомора, миграций и эпидемий» — У нас не принято говорить об исторической деформации этнической ментальности. Между тем совершенно научно, объективно можно утверждать, что казахи — народ с отягощенной наследственностью, имеющий в ментальном багаже целый букет психо-неврологических нарушений как следствие беспрецедентных травм в ходе гуманитарной катастрофы первых десятилетий ХХ века, выразившейся в военных конфликтах, малых и больших миграциях, резком обеднении и обнищании, а затем и массовом голоде, каннибализме (!) и страшных эпидемиях 1931-1933 гг., унесших жизнь около 2 млн. казахов, также и политических репрессиях. Наукой доказано, что подобные трагедии и катастрофы дают знать о себе потомкам не только в плане физических показателей здоровья, но и психо-эмоциональной характеристики. Современная трансперсональная психология говорит об огромной роли для индивидов этнической памяти и психических потрясений в жизни ближайших предков (см. работы С. Грофа и др.).

365 INFO . KZ . «Извинения певца Абдижаппара Алкожа: «Я не араб, я казах»» — Горячая дискуссия разгорелась вокруг высказывания певца Абдижаппара АЛКОЖА. Певец из рода Қожа (этот род не входит в жузы казахов) заявил, что их кровь перемешалась и теряется былая «святость» рода… Однако певец быстро отреагировал на нападки и вскоре выложил видео, в котором принес публичное извинение, призвав быть добрее и отнестись с пониманием — «На самом деле мое высказывание вырвали из контекста. Я рассказывал там про сам род Қожа, его происхождение и своих предков. Как они стали близки с казахами, как мы тесно сплочены с казахами. Мне часто говорят, что я не похож на казаха. И наверное, это тому причина. Я благодаря вам и вашей поддержке пою на сцене, благодаря вам являюсь певцом. Я не гордился тем, что я араб, я вообще не араб, а казах. И как каждый казах, мечтаю прославить свою страну и высоко поднять наш флаг».

TIME . KZ . «Воздушные замки» — Государство оперирует на строительном рынке цифрами, которые, скорее всего, не соответствуют действительности. А какая может быть справедливость, если после четырех жилищных госпрограмм у миллионов граждан так и не появилось крыши над головой? Более того, на проблему давят еще и миграционные процессы — только в прошлом году около 190 тысяч сельчан стали горожанами. Между тем если провести нормальную ревизию, то, скорее всего, выяснится: жилья-то в стране хватает даже с кривыми цифрами, не хватает только справедливой цены на него. Ну или справедливой зарплаты.

«А художники – против» — Союз художников страны обратился в Министерство культуры и спорта, администрацию президента и акиматы регионов по поводу бездарных, по их мнению, памятников истории и скульптур. По мнению художников, монументальное искусство имеет огромное значение для формирования общей культуры и идеологии в обществе. Поэтому на авторов памятников и скульптур, а также на производственников, отвечающих за качество исполнения, ложится большая ответственность. Важную роль играет и профессиональный художественный совет, осуществляющий надзор на всех этапах создания монумента.

TENGRINEWS . KZ . ««Город как квартира». Каким видит Алматы его главный архитектор» — После масштабных реконструкций улиц в прошлом году, когда целое лето были перерыты тротуары, алматинцы задаются вопросом, будут ли менять облик города в этом году. Главный архитектор и градостроитель Алматы Алмасхан АХМЕДЖАНОВ рассказал, какие улицы в 2019 году подлежат реконструкции, и ответил на недовольство горожан — В этом году решили не растягивать стройку на весь город. Поэтому займемся тремя участками: проспект Достык (от Курмангазы до парка 28 панфиловцев), улица Байсеитовой (от Кабанбай батыра до улицы Толе би) и улица Жибек Жолы (от Желтоксана до Сейфуллина). В планах еще часть улицы Толе би (от Панфилова до Калдаякова), но это перенесли на следующий год, чтобы дождаться момента, когда начнутся работы по запуску ЛРТ. Зато не придется потом все переделывать.

KURSIV . KZ . «Международный аэропорт Астаны подозревают в установлении монопольно высоких цен на услуги» — Деятельность столичного аэропорта вновь стал предметом расследования со стороны антимонопольного ведомства. На этот раз в действиях АО «Международный аэропорт Астана» специалисты КРЕМЗК заподозрили признаки злоупотребления доминирующим положением в части установления и применения монопольно высоких цен на оказание аэропортовых услуг по международным направлениям.

««Из кредитов не вылезаем»: как живут жители села Кокпекты спустя 5 лет после наводнения» — Небывалое наводнение застало врасплох жителей села Кокпекты Карагандинской области 31 марта 2014 года. Потоки талой воды с многотонными глыбами льда унесли жизни пяти человек и 300 голов скота, затопили 300 домов. Корреспондент побывал на месте жуткого потопа спустя 5 лет и узнал, как сейчас живут пострадавшие.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Налог на «безмашинность» в Казахстане: могут ли наказать СМИ за шутки в новостях» — Комитет информации министерства информации и общественного развития прокомментировал публикацию «шуточных новостей» в СМИ. В профильном ведомстве отметили, что относятся с пониманием к распространению казахстанскими СМИ шуточных сообщений, опубликованных в День смеха — «Однако из содержания таких публикаций пользователи информации должны без труда понять, что это розыгрыш, или должна быть конкретная отсылка на то, что это шутка. Например, соответствующий хэштег. Если в распространяемом материале содержится контент, который создает опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, со стороны уполномоченного органа могут быть приняты меры в соответствии с законодательством о запрете распространения заведомо ложной информации«.

AZATTYQ . ORG . «Журналисты в судах. Дела Светланы Глушковой и Сании Тойкен» — В двух городах Казахстана 1 апреля должны были пройти суды по делам казахстанских журналистов. В столице страны – суд в отношении Светланы ГЛУШКОВОЙ, корреспондента «Настоящего Времени», совместного проекта Радио Свободная Европа / Радио Свобода (Радио Азаттык в Казахстане. – Ред.) и «Голоса Америки». В Актау – рассмотрение апелляции корреспондента Радио Азаттык Сании ТОЙКЕН.

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