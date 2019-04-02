Президент РК подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка», сообщает пресс-служба Акорды.

Основной целью закона является совершенствование действующего законодательства в сфере защиты прав детей. Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 6 кодексов и 6 законов РК.

Предусматривается включение отчима и мачехи в качестве субъекта преступления по ряду статей уголовного кодекса (120, 121, 122, 124), посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетнего.

Ранее депутат Светлана Бычкова проинформировала, что законопроектом переведены в КоАП нормы о правонарушениях, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, приведших к негативным последствиям, что дает возможность реализации принципа необратимости наказания. Введена адмответственность за несообщение работниками образования, здравоохранения, либо соцзащиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними, либо в отношении них действий и бездействий, содержащих признаки уголовного либо адмправонарушения, ставших им известными в связи с профдеятельностью.