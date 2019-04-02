Проработать вопрос усовершенствования законодательства в сфере гражданства поручил глава МВД РК

Астана. 2 апреля. КазТАГ — Проработать вопрос усовершенствования законодательства в сфере гражданства поручил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, сообщает пресс-служба МВД.

«Уполномоченный по правам человека в Казахстане внес предложение в сенат по совершенствованию законодательства в сфере получения гражданства. Есть такая проблема, как сохранить для ребенка гражданство в случае, когда один из родителей является иностранцем. Второй пункт – предоставление детям гражданства, родившихся в Казахстане от родителей с неопределенным гражданством. Поручаю проработать этот вопрос», — сказал Тургумбаев на аппаратном совещании МВД во вторник.

Он поручил упростить процедуру медосмотра для граждан. Также будет составлен перечень лицензируемых медучреждений, в которых каждый трудовой мигрант может пройти медицинский осмотр. Эти списки планируется опубликовать на сайтах минздрава и МВД.

Напомним, 13 марта стало известно, что омбудсмен Аскар Шакиров призвал сенат усовершенствовать законодательство в сфере гражданства.

«Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в сенат парламента РК обращение, в котором изложены проблемные аспекты реализации права на гражданство и документирование. Анализ жалоб граждан и результаты мониторинговой деятельности в данной сфере выявили наличие ряда вопросов, требующих решения посредством совершенствования законодательства», — говорилось в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Прежде всего, омбудсмен затронул тему приобретения и утраты гражданства РК несовершеннолетними, рожденными в браке между гражданами Казахстана и иностранцами. Отмечалось, что в случаях, когда родители являются гражданами разных государств, соответственно, с различными законодательствами, «нередко возникают правовые коллизии, приводящие к ущемлению прав их несовершеннолетних детей».