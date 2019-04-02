Руководитель управления АДГСПК о бездействии полицейских при задержаниях в Астане и Алматы: Считаю позором всей системы

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Позором всей системы назвал руководитель управления формирования антикоррупционной культуры агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Дидар Смагулов игнорирование полицейскими молодых людей, закрывавших камеры в ходе задержаний в Астане и Алматы.

«Действия госслужащего, которые приводят к объективной критике со стороны общества, являются нарушением норм служебной этики. Бездействие полицейских в отношении молодых людей, считаю позором всей системы», — ответил во вторник Смагулов в Facebook в ответ на просьбу прокомментировать информацию о проводившихся задержаниях в Наурыз мейрамы в Астане, а также о молодых людях закрывавших этот момент камеры журналистов.

Также он прокомментировал ситуацию с журналистом Светланой Глушковой, задержанной в столице на Наурыз.

«Оценку действиям в части воспрепятствования пока дать не могу, так как идет судебный процесс», — отметил Смагулов.

Как сообщалось ранее, в уклонении от явки для ознакомления с делом обвинила полиция Астаны задержанную в столице на Наурыз журналиста Светлану Глушкову.

Так, якобы по обращению законного представителя несовершеннолетней в отношении Глушковой был составлен административный протокол по ст. 73-2 КР (побои) КоАП.

«Данная гражданка (Глушкова – КазТАГ) неоднократно уклонялась от явки в органы внутренних дел для ознакомления с материалами административного дела. 31 марта по прибытию в город Нур-Султан в аэропорту ей были представлены материалы для ознакомления в присутствии понятых», — говорится в комментарии департамента полиции.

Согласно информации, материалы дела направлены в административный суд для рассмотрения и принятия решения.

По словам самой Глушковой, она неоднократно просила у полицейских копии материалов дела, соответствующее ее заявление было приобщено к материалам дела, копии которых она получила в аэропорту Астаны 31 марта.

Напомним, 21 и 22 марта сообщалось о десятках задержанных в Астане и Алматы. Среди задержанных – журналисты, в том числе Светлана Глушкова. Сообщалось также, что сотрудникам СМИ мешают работать на месте задержаний, а сами задержания проходят с нарушениями со стороны полиции. Так, сотрудникам СМИ закрывали объективы камер неизвестные люди в гражданской одежде, называвшие себя «студентами». Например, 21 марта в Астане полиция задержала около 20 граждан, попытавшихся выразить перед зданием акимата свое несогласие с переименованием столицы в Нур-Султан в отсутствие референдума. Также задержания граждан были зафиксированы в Алматы. В авторитетной международной организации «Репортеры без границ», комментируя задержания журналистов, потребовали от властей Казахстана прекратить преследования журналистов. Прекратить преследования 29 марта потребовал и международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

Редакция МИА «КазТАГ» 22 марта обратилась за комментарием к советнику министра внутренних дел – официальному представителю МВД Нурдильде Оразу, который уверял, что ведомство позже прокомментирует задержания, однако обещание свое он не выполнил.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который одним из первых своих предложений выдвинул идею переименования столицы в Нур-Султан, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны общественности.