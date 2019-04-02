Столичный жд-вокзал «Астана» планируют переименовать

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Столичный железнодорожный вокзал «Астана» планируется переименовать, сообщается в проекте постановления правительства.

«Переименовать железнодорожный вокзал «Астана» в «Железнодорожный вокзал Нур-Султан», — говорится в представленном во вторник документе.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 16 апреля.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который одним из первых своих предложений выдвинул идею переименования столицы в Нур-Султан, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны общественности.