Астана. 2 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по улучшению работы бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере предпринимательства», — сообщили в Акорде во вторник.

Документом предусматривается порядка 400 поправок в 56 законодательных актов.

Поправки направлены на поддержку предпринимательской деятельности, сокращение издержек бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности и комплексное развитие торговой инфраструктуры.