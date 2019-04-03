Доллар незначительно подешевел обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник незначительно подешевел в среду в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,4, а продажи – Т380,2.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т378,5, а продают по Т380,3.

В Шымкенте $1 в среднем покупают в обменниках по Т377, а продают по Т380,5.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Казахстана на среду, составляет Т379,66.