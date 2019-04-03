FlyArystan с мая запускает ежедневные авиарейсы Алматы-Караганда

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Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Новый авиаперевозчик FlyArystan со 2 мая будет осуществлять авиарейсы по направлению Алматы-Караганда-Алматы, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Со 2 мая FlyArystan начнет осуществлять регулярные рейсы по направлению Алматы-Караганда-Алматы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиарейсы будут ежедневными длительностью 1 час 30 минут. Стоимость билетов в одну сторону составит от 5999 тенге и выше.

При этом рекомендуется пассажирам внимательно ознакомиться с правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте авиакомпании.

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