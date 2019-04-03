«Назарбаев: Я верю, что президент Касым-Жомарт Токаев оправдает мои надежды». «Сила Казахстана сегодня — в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти». «Основной риск сегодня связан с законными статусами двух президентов»

KOMMERSANT.RU. «Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал интервью “Ъ” — Сила Казахстана сегодня — в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти. В преемственности стратегического курса развития страны. В слаженной работе всех ветвей власти и государственных институтов. И самое главное, в наших фундаментальных ценностях — миролюбии и толерантности, открытости новым знаниям, душевной щедрости и солидарности. Поэтому «подземные толчки», о которых вы говорите, если они действительно ощущаются в нашем обществе, мы рассматриваем не иначе как аккумулирование неиссякаемой энергии страны и признаки новых импульсов к развитию Казахстана.
KZ.EXPERT. «О рисках транзитной власти» — Вольная интерпретация Конституции при реализации в Казахстане транзита власти ведет к ослаблению правовых основ политической системы страны. Об этом предупреждает казахстанский политолог, кандидат политических наук Толганай УМБЕТАЛИЕВА в интервью — На мой взгляд, основной риск сегодня связан с законными статусами двух президентов. Нурсултан Назарбаев отказался добровольно от полномочий президента, тогда как г-н Токаев еще не является полноправным президентом. В связи с чем может возникнуть вакуум власти. Именно с этой точки зрения предложенная модель транзита вызывает критику. Второй риск связан с решениями, которые принимаются. Думаю, что они не совсем корректны с политической и правовой точек зрения. На мой взгляд, сегодня поведение политической элиты можно расценить двояко. С одной стороны, как неуважение к нормам Конституции РК, которые постоянно по-разному и достаточно произвольно интерпретируются.
TIME.KZ. «С верой и надеждой» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ не сомневается в том, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ оправдает возложенные на него надежды. Об этом Елбасы рассказал жителям Алматинской области во время визита в родное село Шамалган — Мы проделали большую работу. Неизвестный ранее Казахстан стал узнаваем во всем мире. Казахстанцы получили возможность посещать различные страны и получать образование в самых лучших учебных заведениях мира. В качестве Елбасы я буду уделять внимание стратегическим вопросам. Я верю, что президент Касым-Жомарт Токаев оправдает мои надежды.
«Учебный процесс» — После того как Куляш ШАМШИДИНОВА сменила на посту министра образования и науки Ерлана САГАДИЕВА, в СМИ просочились короткие, но достаточно симптоматичные высказывания нового главы МОН о повышении качества школьного образования: о том, что предметы не должны дублировать друг друга, о системе оценивания, которая должна давать ученику возможность исправить балл на более высокий (чего нет сейчас), о постепенном переходе на трехъязычие и общественном обсуждении учебников. Появилась робкая надежда на то, что в системе школьного образования могут начаться… нет, не перемены (боже упаси, куда уж больше), а наступит период осмысления.
«Алматинка Ирина ХАКИМОВА: Я не я, и обувь не моя!» — Хитрая, хорошо продуманная мошенническая схема успешно действует уже более чем в десяти городах и населенных пунктах Казахстана: Алматы, Нур-Султане, Актобе, Кызылорде, Караганде, Усть-Каменогорске, Семее, Шымкенте, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Балхаше, Отаре. Люди заказывают себе брендовую обувь за относительно невысокую цену, а вместо нее им по почте доставляют дешевые галоши. На этом наживается предположительно гражданка России Ирина ХАКИМОВА, а в Казахстане в это время страдает от угроз расправы за эту самую “фирменную” обувь ее полная тезка.
CARAVAN.KZ. ««Трампу сейчас не до Казахстана»: какие страны может посетить Президент Токаев после визита в Москву» — Данияр АШИМБАЕВ — Перечень первых визитов уже, можно сказать, является символичным. Как, к примеру, Президент России после выборов обычно едет в Минск, глава нашего государства едет в Москву. В число приоритетных визитов входят Пекин, а потом Бишкек или Ташкент. Конечно, есть еще вопросы по дальнему зарубежью, но в приоритете все-таки визиты к ближайшим соседям и стратегическим союзникам. Также открыт вопрос, чтобы привязать внешнеполитическую повестку к внутриполитической ситуации в РК. Есть мнение, что, несмотря на то что международные вопросы для Токаева приоритетные, сейчас необходимо делать больший упор на внутреннюю политику.
«Умные молодые казахстанцы или уезжают за рубеж, или подаются в мошенники. Остальные «пытаются работать»» — “Казахстан опередил партнеров по ЕАЭС в росте безработицы, – сообщил 1 августа прошлого года портал zakon.kz. – За последний год число безработных в нашей стране выросло на 65 процентов. Это 153 тысячи человек”. Однако алматинские предприниматели уверены в обратном: некого брать на работу – Я живу в условиях постоянной нехватки кадров, – сетует хозяйка кафе-бистро, расположенного в “золотом квадрате” Алматы Сауле САБИТОВА. – У меня, как у работодателя, сложилось впечатление, что самые умные, то есть подготовленные, молодые казахстанцы уезжают учиться и работать за границу, менее подготовленные, но тоже неглупые, подаются в мошенники, а третьи, окончившие совсем слабенькие провинциальные школы, пытаются работать. Именно пытаются, потому что плохо владеют любым языком, в том числе и родным.
«Как роскошные тои в Казахстане стали бессмысленными и беспощадными» — Каждый из нас вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности хотя бы раз в жизни побывал на казахском тое. Щедрые угощения, развлечения и… долги – вот понятия, которые коротко и емко характеризуют торжества большинства казахстанцев. Что и говорить, наш народ славится своим гостеприимством, однако какова его экономика? И не обходится ли оно нам слишком дорого?
CAMONITOR.KZ. «Как скоро в Казахстане появится реальная оппозиция?» — С развитием соцсетей у казахстанцев появилась возможность выражать свое недовольство более организованно и даже добиваться определенных результатов. И все это в отсутствие гражданских лидеров и движений. Достаточно вспомнить недавние митинги с участием многодетных матерей по всей стране или акции против решения переименовать столицу. Казалось бы, чем не благодатная почва для зарождения здоровой политической оппозиции? Тем более сейчас, в переломный для страны момент, да еще и на фоне роста протестных настроений… Попробуем разобраться. Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог: «Формирование контрэлиты изнутри неминуемо». Галым АГЕЛЕУОВ, политик, общественный деятель: «Никто другой за нас это не сделает». Айман ТУРСЫНКАН, экономист, гражданский активист: «Консолидируется конструктивная оппозиция».
VLAST.KZ. Ольга ЛОГИНОВА – «Детки не в порядке» — 22 марта в двух городах Казахстана прошли акции протеста, вызванные, в том числе, переименованием столицы. В Астане и Алматы люди в гражданской одежде, часто очень молодые, мешали операторам снимать задержания протестующих. Нередко – их ровесников. В следующие дни молодежь была заметна и на других мероприятиях, в частности, на концертах в поддержку того же переименования столицы и улиц в крупных городах. Vласть разбиралась в том, какие мотивы были у молодых людей по обе стороны «баррикад» – у довольных действующей политикой властей и у недовольных.
TENGRINEWS.KZ. «Сколько Казахстан тратит на болашакеров и действительно ли они ценные работники» — На протяжении 25 лет в Казахстане существует международная стипендия «Болашак». Для многих людей, не имеющих больших денег, это реальный шанс получить качественное образование за рубежом. Но так ли все на самом деле? Насколько тяжело попасть в программу и доступна ли она для каждого желающего? На эти вопросы отвечает президент АО «Центр международных программ» Жанболат МЕЛДЕШОВ.
INFORMBURO.KZ. Эдуард ПОЛЕТАЕВ – «Хлеба и зрелищ: как вывести молодёжь в офлайн и куда направить её силы?» — Нужно определиться, кем является для государства молодёжь – проблемой или возможностью, и понять, что молодые живут по принципу «труд плюс развлечение». От молодёжи зависит, насколько устойчивой будет экономика и пенсионная система и насколько дружественными останутся связи со странами постсоветского пространства. О детях независимости шла речь на заседании экспертного клуба «Мир Евразии» на тему «Интеграция и молодёжь в реалиях XXI века».
IA—CENTR.RU. Тимур ИСАХАНОВ – «Зеркала Байбека: Что сделано с момента убийства Дениса Тена?» — В Алматы вновь всплыла проблема с воровством автомобильных зеркал в центре города. Да не просто в «золотом квадрате», а практически на том же месте, где в результате смертельного ранения ножом от автовора погиб фигурист Денис ТЕН. Теперь жертвой злоумышленников стал автомобиль пловца Дмитрия БАЛАНДИНА, чемпиона Олимпийских игр 2016 года. Прямого инцидента с автовором у казахстанского олимпионика не произошло, но и сам случай для его машины уже второй за год, так что теоретические шансы на очень плохой исход для гордости Казахстана повысились вдвое.
FORBES.KZ. «Нефтяник рассказал Рахиму Ошакбаеву, почему Казахстану не нужен четвёртый НПЗ» — Глава Центра прикладных исследований «Талап» в рамках проекта Talap Talks взял интервью у Данияра ТИЕСОВА – заместителя председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» — Была приглашена компания BCG — Boston Consulting Group. Компания, на которые невозможно давить. С точки зрения технических консультаций была привлечена компания Axens — французская государственная компания, которая специализируется в нефтепереработке и нефтехимии. Они совместно сделали исследования, и их результаты показали, что на сегодняшний момент четвёртый НПЗ не нужен. При том, что заводы будут загружены и будут развиваться соответствующим образом. Это значит, что будет расти благосостояние, будет расти ВВП, будет расти количество машин в стране.
EXPRESS—K.KZ. Ярослав РАЗУМОВ — «Судьи утратили творческий подход» — Менее двух месяцев назад в Казахстане стартовала судебная реформа. Какие идеи были в нее заложены и насколько изменится наша судебная система? На эти вопросы «ЭК» отвечает известный юрист, доктор юридических наук, профессор Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ — Краткая суть новых законодательных актов: модернизация судебной системы и изменение порядка подбора кандидатов в судьи, их расстановка на судебных должностях. Именно совершенствование механизма рекрутирования кадров в судейский корпус является ключевым вопросом новой реформы.
REZONANS.KZ. «Декларирование перенесут. Кому это выгодно?» — 1 апреля 2019 года Министерство финансов РК предложило новые сроки введения всеобщего декларирования в Казахстане – до 2025 года. По данным ведомства, сейчас прорабатываются поправки в действующее законодательство, которые, как известно, предусматривают старт декларирования уже с 2020 года. И если поправки успеют подготовить, внести в план законодательных работ Парламента, а последний успеет их рассмотреть и узаконить в текущем году, то большая часть населения сможет пока спокойно выдохнуть и получить отсрочку в деле сдачи налоговой отчетности. Так же спокойно выдохнут и те, кому есть, что скрывать.
AZATTYQ.ORG. «Ситуация на границе с Казахстаном не в пользу Кыргызстана» — Очереди из автомобилей на двух КПП на кыргызско-казахской границе не уменьшаются. Казахстанская сторона заявляет, что скопление транспортных средств образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр. Правительство Кыргызстана пока воздерживается от комментариев.
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