«Назарбаев: Я верю, что президент Касым-Жомарт Токаев оправдает мои надежды». «Сила Казахстана сегодня — в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти». «Основной риск сегодня связан с законными статусами двух президентов»

Сетевой Казахстан 3 апреля 2019г.

KOMMERSANT . RU . «Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал интервью “Ъ” — Сила Казахстана сегодня — в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти. В преемственности стратегического курса развития страны. В слаженной работе всех ветвей власти и государственных институтов. И самое главное, в наших фундаментальных ценностях — миролюбии и толерантности, открытости новым знаниям, душевной щедрости и солидарности. Поэтому «подземные толчки», о которых вы говорите, если они действительно ощущаются в нашем обществе, мы рассматриваем не иначе как аккумулирование неиссякаемой энергии страны и признаки новых импульсов к развитию Казахстана.

KZ . EXPERT . «О рисках транзитной власти» — Вольная интерпретация Конституции при реализации в Казахстане транзита власти ведет к ослаблению правовых основ политической системы страны. Об этом предупреждает казахстанский политолог, кандидат политических наук Толганай УМБЕТАЛИЕВА в интервью — На мой взгляд, основной риск сегодня связан с законными статусами двух президентов. Нурсултан Назарбаев отказался добровольно от полномочий президента, тогда как г-н Токаев еще не является полноправным президентом. В связи с чем может возникнуть вакуум власти. Именно с этой точки зрения предложенная модель транзита вызывает критику. Второй риск связан с решениями, которые принимаются. Думаю, что они не совсем корректны с политической и правовой точек зрения. На мой взгляд, сегодня поведение политической элиты можно расценить двояко. С одной стороны, как неуважение к нормам Конституции РК, которые постоянно по-разному и достаточно произвольно интерпретируются.

TIME . KZ . «С верой и надеждой» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ не сомневается в том, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ оправдает возложенные на него надежды. Об этом Елбасы рассказал жителям Алматинской области во время визита в родное село Шамалган — Мы проделали большую работу. Неизвестный ранее Казахстан стал узнаваем во всем мире. Казахстанцы получили возможность посещать различные страны и получать образование в самых лучших учебных заведениях мира. В качестве Елбасы я буду уделять внимание стратегическим вопросам. Я верю, что президент Касым-Жомарт Токаев оправдает мои надежды.

«Учебный процесс» — После того как Куляш ШАМШИДИНОВА сменила на посту министра образования и науки Ерлана САГАДИЕВА, в СМИ просочились короткие, но достаточно симптоматичные высказывания нового главы МОН о повышении качества школьного образования: о том, что предметы не должны дублировать друг друга, о системе оценивания, которая должна давать ученику возможность исправить балл на более высокий (чего нет сейчас), о постепенном переходе на трехъязычие и общественном обсуждении учебников. Появилась робкая надежда на то, что в системе школьного образования могут начаться… нет, не перемены (боже упаси, куда уж больше), а наступит период осмысления.

«Алматинка Ирина ХАКИМОВА: Я не я, и обувь не моя!» — Хитрая, хорошо продуманная мошенническая схема успешно действует уже более чем в десяти городах и населенных пунктах Казахстана: Алматы, Нур-Султане, Актобе, Кызылорде, Караганде, Усть-Каменогорске, Семее, Шымкенте, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Балхаше, Отаре. Люди заказывают себе брендовую обувь за относительно невысокую цену, а вместо нее им по почте доставляют дешевые галоши. На этом наживается предположительно гражданка России Ирина ХАКИМОВА, а в Казахстане в это время страдает от угроз расправы за эту самую “фирменную” обувь ее полная тезка.

CARAVAN . KZ . ««Трампу сейчас не до Казахстана»: какие страны может посетить Президент Токаев после визита в Москву» — Данияр АШИМБАЕВ — Перечень первых визитов уже, можно сказать, является символичным. Как, к примеру, Президент России после выборов обычно едет в Минск, глава нашего государства едет в Москву. В число приоритетных визитов входят Пекин, а потом Бишкек или Ташкент. Конечно, есть еще вопросы по дальнему зарубежью, но в приоритете все-таки визиты к ближайшим соседям и стратегическим союзникам. Также открыт вопрос, чтобы привязать внешнеполитическую повестку к внутриполитической ситуации в РК. Есть мнение, что, несмотря на то что международные вопросы для Токаева приоритетные, сейчас необходимо делать больший упор на внутреннюю политику.

«Умные молодые казахстанцы или уезжают за рубеж, или подаются в мошенники. Остальные «пытаются работать»» — “Казахстан опередил партнеров по ЕАЭС в росте безработицы, – сообщил 1 августа прошлого года портал zakon.kz. – За последний год число безработных в нашей стране выросло на 65 процентов. Это 153 тысячи человек”. Однако алматинские предприниматели уверены в обратном: некого брать на работу – Я живу в условиях постоянной нехватки кадров, – сетует хозяйка кафе-бистро, расположенного в “золотом квадрате” Алматы Сауле САБИТОВА. – У меня, как у работодателя, сложилось впечатление, что самые умные, то есть подготовленные, молодые казахстанцы уезжают учиться и работать за границу, менее подготовленные, но тоже неглупые, подаются в мошенники, а третьи, окончившие совсем слабенькие провинциальные школы, пытаются работать. Именно пытаются, потому что плохо владеют любым языком, в том числе и родным.

«Как роскошные тои в Казахстане стали бессмысленными и беспощадными» — Каждый из нас вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности хотя бы раз в жизни побывал на казахском тое. Щедрые угощения, развлечения и… долги – вот понятия, которые коротко и емко характеризуют торжества большинства казахстанцев. Что и говорить, наш народ славится своим гостеприимством, однако какова его экономика? И не обходится ли оно нам слишком дорого?

CAMONITOR . KZ . «Как скоро в Казахстане появится реальная оппозиция?» — С развитием соцсетей у казахстанцев появилась возможность выражать свое недовольство более организованно и даже добиваться определенных результатов. И все это в отсутствие гражданских лидеров и движений. Достаточно вспомнить недавние митинги с участием многодетных матерей по всей стране или акции против решения переименовать столицу. Казалось бы, чем не благодатная почва для зарождения здоровой политической оппозиции? Тем более сейчас, в переломный для страны момент, да еще и на фоне роста протестных настроений… Попробуем разобраться. Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог: «Формирование контрэлиты изнутри неминуемо». Галым АГЕЛЕУОВ, политик, общественный деятель: «Никто другой за нас это не сделает». Айман ТУРСЫНКАН, экономист, гражданский активист: «Консолидируется конструктивная оппозиция».

VLAST . KZ . Ольга ЛОГИНОВА – «Детки не в порядке» — 22 марта в двух городах Казахстана прошли акции протеста, вызванные, в том числе, переименованием столицы. В Астане и Алматы люди в гражданской одежде, часто очень молодые, мешали операторам снимать задержания протестующих. Нередко – их ровесников. В следующие дни молодежь была заметна и на других мероприятиях, в частности, на концертах в поддержку того же переименования столицы и улиц в крупных городах. Vласть разбиралась в том, какие мотивы были у молодых людей по обе стороны «баррикад» – у довольных действующей политикой властей и у недовольных.

TENGRINEWS . KZ . «Сколько Казахстан тратит на болашакеров и действительно ли они ценные работники» — На протяжении 25 лет в Казахстане существует международная стипендия «Болашак». Для многих людей, не имеющих больших денег, это реальный шанс получить качественное образование за рубежом. Но так ли все на самом деле? Насколько тяжело попасть в программу и доступна ли она для каждого желающего? На эти вопросы отвечает президент АО «Центр международных программ» Жанболат МЕЛДЕШОВ.

INFORMBURO . KZ . Эдуард ПОЛЕТАЕВ – «Хлеба и зрелищ: как вывести молодёжь в офлайн и куда направить её силы?» — Нужно определиться, кем является для государства молодёжь – проблемой или возможностью, и понять, что молодые живут по принципу «труд плюс развлечение». От молодёжи зависит, насколько устойчивой будет экономика и пенсионная система и насколько дружественными останутся связи со странами постсоветского пространства. О детях независимости шла речь на заседании экспертного клуба «Мир Евразии» на тему «Интеграция и молодёжь в реалиях XXI века».

IA — CENTR . RU . Тимур ИСАХАНОВ – «Зеркала Байбека: Что сделано с момента убийства Дениса Тена?» — В Алматы вновь всплыла проблема с воровством автомобильных зеркал в центре города. Да не просто в «золотом квадрате», а практически на том же месте, где в результате смертельного ранения ножом от автовора погиб фигурист Денис ТЕН. Теперь жертвой злоумышленников стал автомобиль пловца Дмитрия БАЛАНДИНА, чемпиона Олимпийских игр 2016 года. Прямого инцидента с автовором у казахстанского олимпионика не произошло, но и сам случай для его машины уже второй за год, так что теоретические шансы на очень плохой исход для гордости Казахстана повысились вдвое.

FORBES . KZ . «Нефтяник рассказал Рахиму Ошакбаеву, почему Казахстану не нужен четвёртый НПЗ» — Глава Центра прикладных исследований «Талап» в рамках проекта Talap Talks взял интервью у Данияра ТИЕСОВА – заместителя председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» — Была приглашена компания BCG — Boston Consulting Group. Компания, на которые невозможно давить. С точки зрения технических консультаций была привлечена компания Axens — французская государственная компания, которая специализируется в нефтепереработке и нефтехимии. Они совместно сделали исследования, и их результаты показали, что на сегодняшний момент четвёртый НПЗ не нужен. При том, что заводы будут загружены и будут развиваться соответствующим образом. Это значит, что будет расти благосостояние, будет расти ВВП, будет расти количество машин в стране.

EXPRESS — K . KZ . Ярослав РАЗУМОВ — «Судьи утратили творческий подход» — Менее двух месяцев назад в Казахстане стартовала судебная реформа. Какие идеи были в нее заложены и насколько изменится наша судебная система? На эти вопросы «ЭК» отвечает известный юрист, доктор юридических наук, профессор Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ — Краткая суть новых законодательных актов: модернизация судебной системы и изменение порядка подбора кандидатов в судьи, их расстановка на судебных должностях. Именно совершенствование механизма рекрутирования кадров в судейский корпус является ключевым вопросом новой реформы.

REZONANS . KZ . «Декларирование перенесут. Кому это выгодно?» — 1 апреля 2019 года Министерство финансов РК предложило новые сроки введения всеобщего декларирования в Казахстане – до 2025 года. По данным ведомства, сейчас прорабатываются поправки в действующее законодательство, которые, как известно, предусматривают старт декларирования уже с 2020 года. И если поправки успеют подготовить, внести в план законодательных работ Парламента, а последний успеет их рассмотреть и узаконить в текущем году, то большая часть населения сможет пока спокойно выдохнуть и получить отсрочку в деле сдачи налоговой отчетности. Так же спокойно выдохнут и те, кому есть, что скрывать.

AZATTYQ . ORG . «Ситуация на границе с Казахстаном не в пользу Кыргызстана» — Очереди из автомобилей на двух КПП на кыргызско-казахской границе не уменьшаются. Казахстанская сторона заявляет, что скопление транспортных средств образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр. Правительство Кыргызстана пока воздерживается от комментариев.

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