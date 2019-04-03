В Брюсселе презентована книга британского журналиста про Мухтара Аблязова

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – В Брюсселе презентована книга британского журналиста, редактора издания EU Today Гэри Картрайта «Человек в розыске: История Мухтара Аблязова».

«Книга «Человек в розыске: История Мухтара Аблязова», написанная британским журналистом и выпускающим редактором EU Today Гэри Картрайтом и презентованная в Брюссельском пресс-клубе 2 апреля, является удивительной историей о человеке, которого лондонский Evening Standard назвал «самым богатым мошенником в мире», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в своей книге автор сумел наглядно показать, что кажущиеся на первый взгляд отдельные финансовые преступления, в одиночку совершенные в разных странах разными людьми, оказались частью деятельности крупного международного преступного синдиката, возглавляемого Аблязовым.

«История начинается в скромном селе Галкино в Южном регионе Казахстана 16 мая 1963 года, когда Мухтар Кабулулы Аблязов появился на свет, и переносит нас через континенты в залы судебных заседаний и тюремные камеры и даже затрагивает деловые интересы президента Соединенных Штатов. Это рассказ о растратах высшего порядка, о заказных убийствах, сексе и интригах», — отмечается в публикации.

По словам автора, все персонажи этой книги удивительны и «никого в этой книге нельзя назвать нормальным».

«С сетью подставных компаний, опутавших весь земной шар и угрожающих демократии, история главного мошенника Мухтара Аблязова и его окружения является очень запутанной. В своей книге Картрайт проливает свет на замысловатые выходки беглеца-клептократа и его свиты. Основанная на тщательном анализе, но в то же время лаконичная и доступная книга «Человек в розыске: История Мухтара Аблязова» раскрывает поразительные факты, скрывающиеся за этой темной историей», — написал лауреат нескольких премий, писатель и журналист Стивен М. Блэнд.

Как сообщается, на презентации книги присутствовали журналисты, а также дипломаты, представляющие некоторые страны, «наиболее пострадавшие от гнусной деятельности Аблязова».

Более подробную информацию о содержании книги EU Today разместило в социальной сети Facebook.