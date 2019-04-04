Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Британская палата общин проголосовала за отсрочку Brexit, сообщает Deutsche Welle.

«Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязующий правительство попросить у ЕС вновь отсрочить Brexit. Этот документ вечером в среду, 3 апреля, поддержали в третьем чтении 313 членов палаты общин, против проголосовали 312 парламентариев. Текст документа 4 апреля будет представлен на рассмотрение палаты лордов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект был предложен межпартийной группой депутатов и направлен на то, чтобы предотвратить нерегулируемый выход Великобритании из ЕС 12 апреля.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Между тем председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 3 апреля сообщил, что ЕС не согласится на очередную отсрочку Brexit, если британский парламент не достигнет компромисса по договору, регулирующему условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

«12 апреля – последний срок для одобрения проекта соглашения палатой общин. Если этого не произойдет, никакая дальнейшая отсрочка не будет возможной. После 12 апреля мы рискуем результатами выборов в Европарламент и ставим под угрозу всю работу Европейского союза», — заявил Юнкер.

Как уточняется, до внеочередного саммита ЕС 10 апреля Мэй должна предъявить план, по которому Великобритания организованно покинет ЕС. В противном случае Великобритания перестанет быть частью Евросоюза в полночь 12 апреля без каких-либо договоренностей. На сегодня сценарий, по которому Великобритания выйдет из состава ЕС без соответствующего договора, кажется наиболее вероятным, признал Юнкер, добавив, что ЕС готов к такому развитию событий.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта 2018 года Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна была завершиться к концу марта 2019 года. Назывались даже точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).

Договор о Brexit, подготовленный правительством Мэй и согласованный с ЕС, был уже трижды отвергнут палатой общин. Чтобы добиться одобрения данного документа парламентом, Мэй собирается теперь провести переговоры с лидером оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбином.