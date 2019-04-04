Прежде чем вводить адмответственность пациента за свое здоровье, казахстанским врачам необходимо вернуть доверие населения

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Прежде чем вводить административную ответственность пациента за свое здоровье, казахстанским врачам необходимо вернуть доверие населения, считает президент общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт Туменова.

«Вообще я за то, чтобы люди несли ответственность за свое здоровье, но и в то же время не сторонник жестких мер. Проблема существует, но она появилась, в том числе, и потому, что врачи потеряли доверие в глазах пациентов в результате длительных и зачастую непоследовательных реформ. Слово врача стало очень мало значить. Добавьте к этому поборы со стороны врачей. Мне кажется, включение административных мер, ужесточение – не та работа, которой должен заниматься минздрав», — сказала Туменова, комментируя слова министра здравоохранения РК о возможном введении адмответственности пациента за состояние своего здоровья.

Эксперт считает, что первое, что врачи сегодня должны делать – так это возвратить доверие людей, а для этого – улучшить качество оказываемых медуслуг.

«Да, обязательная регистрация пациентов в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) должна быть, без этого не обойтись. Но даже при прикреплении, при прохождении своевременных профосмотров и скринингов где гарантия, что сегодня та аппаратура, на которой проводят исследования, что те врачи, которые рассматривают полученные результаты, настолько хороша и хороши, что это позволяет выявить болезнь на ранней стадии?» — задается вопросом Туменова.

В подтверждение того, что такие опасения обоснованы, она привела пару обращений, которые поступают в «Аман-Саулык».

«Женщина в период беременности ходила на УЗИ, как и положено, – но ребенок родился с тяжелой врожденной патологией. Ответ дали, что была устаревшая аппаратура, которая патологию не увидела. Другой пример: мужчине поставили неоперабельный рак с множественными метастазами в позвоночник, а первично был рак легкого. Чтобы метастазы проникли так далеко, опухоль в легком должна была образоваться не менее года назад. Однако мужчине в феврале делали рентген и сказали, что с легкими все в порядке», — привела Туменова примеры врачебных ошибок.

В такой ситуации, считает она, введение адмответственности только усилит и без того имеющееся напряжение между врачом и пациентом, к врачу перестанут относиться как к представителю гуманной профессии.

«Сейчас идет передача большинства функций на уровень ПСМП, это правильно Но сама «первичка» не готова к этому, идет процесс переформатирования, и пока мы не отладим систему, включать адмресурс было бы нелогично, это не даст результата», — считает Туменова.

Напротив, она полагает, что ответственных за свое здоровье пациентов необходимо поощрять и тем самым стимулировать остальных.

«Поднимается же вопрос, что, если женщина в период беременности рано становится на учет, то получает дополнительные деньги в качестве пособия. Это правильно, должны быть стимулы», — уверена Туменова.

Также эксперт отметила низкое качество просветительской работы, которую нужно усилить всеми имеющимися методами коммуникации, в том числе и посредством соцсетей.

Напомним, 2 апреля министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе заседания правительства высказал идею о введении в Кодекс о здоровье мер административной ответственности пациентов, не заботящихся о своем здоровье.

«А также ввести административную ответственность за то, что люди своевременно не встают на учет, не проходят профосмотры, отказываются от вакцинации, и т.д. Это предложение находится на стадии обсуждения», — сказал Биртанов.