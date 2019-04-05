Экспертное мнение: Не вижу никакой особой логики в переносе минфином сроков всеобщего декларирования доходов в РК

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Не вижу никакой особой логики в переносе минфином сроков всеобщего декларирования доходов в Казахстане, заявил основатель и генеральный директор Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«Честно скажу, не вижу никакой особой логики в переносе минфином сроков всеобщего декларирования доходов в Казахстане. Сложно понять, почему нужно откладывать сроки. Это забота о народе или коррупционерам надо успеть, что-то сделать или что-то спрятать», — прокомментировал Казанцев для КазТАГ сообщение пресс-службы премьер-министра РК о том, что на внедрение всеобщего декларирования в Казахстане нужно дополнительное время.

Сейчас минфин, продолжил эксперт, предлагает начать всеобщее декларирование с 2021 года и первыми сдавать декларации будут госслужащие, их супруги и приравненные к ним лица.

«Зачем им нужно переносить сроки? По моему мнению, 2020 год для них является более чем оптимальным. Номера технические для них готовы. Эта категория граждан Казахстана уже и так в течение нескольких лет сдавала отчеты о доходах. Раньше они сдавали 230-ю форму, сейчас будут сдавать 250-ю. Если раньше госслужащие сдавали свои отчеты о доходах до 31 марта, то теперь могут сдать до 15 июля на бумажном носителе, а до 15 сентября – в электронном виде», — заметил собеседник агентства.

Если им не переносить сроки, дополнил спикер, то они только сменят форму документа, и все.

«Сервера налоговой службы, полагаю, с такой нагрузкой справятся хотя бы потому, что с такой нагрузкой уже работают», — утверждает глава РЦПП.

Вторая категория граждан, которые начнут декларировать доходы с 2023 года, подчеркнул Казанцев, это бюджетники.

«Сразу вопрос на засыпку – зачем их вообще трогать?! Давайте сделаем так: все начальство бюджетников отнесем к госслужащим, и оно начнет сдавать декларации, как и госслужащие, с 2020 года. Что же касается самих бюджетников, то сильно сомневаюсь в наличии у них возможности красть деньги или получать взятки. Подозревать их в этом просто смешно», — убежден эксперт.

По его мнению, с 2021 года всеобщим декларированием должны быть охвачены руководители ИП, ТОО, их учредители вместе с супругами.

«В первом случае, когда декларации о доходах сдают госслужащие, это реальная борьба с коррупцией, во втором случае, когда свои доходы покажут руководители ИП, ТОО, их учредители и жены, это борьба с теневой экономикой. Понятное дело, что охваченным всеобщим декларированием лицам будет крайне сложно что-то прятать. Главное, это будет справедливо, что общество, как мне кажется, обязательно оценит», — уверен собеседник агентства.

Еще одним свидетельством своей правоты спикер считает финансовую грамотность вышеперечисленных лиц.

«В частности, госслужащие по роду своей работы обязаны быть финансово грамотными, а предприниматели и так постоянно сдают те или иные отчеты, так что никаких особых трудностей они не испытают», — констатирует глава РЦПП.

А вот с 2023-2024 года, предлагает Казанцев, нужно охватить всеобщим декларированием бюджетников и всех остальных граждан Казахстана.

«К тому времени, скорее всего, налоговые службы успеют подготовить серверы, сети и оргтехнику к мощному наплыву декларантов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, не стоит откладывать всеобщее декларирование в долгий ящик, и начать в уже установленные сроки, тем самым, на практике обучать казахстанцев финансовой грамотности.

«Предполагаю, что уже в скором времени минфин предложит какие-то обучающие программы, на которые будут потрачены сотни миллионов тенге. По моему мнению, это ненужные расходы», — уточнил собеседник агентства.

Так, пояснил спикер, в мае-июне мы начнем турне по всему Казахстану.

«Это 41 город с населением 50 тыс. человек и больше с программой «Финансовая грамотность и подготовка к всеобщему декларированию доходов». Уверен, что за 1 год мы сумеем обучить не менее 1-2 млн человек без каких-то колоссальных вложений», — резюмировал Казанцев.

Напомним, ранее пресс-служба премьер-министра РК сообщила, что на внедрение всеобщего декларирования в Казахстане нужно дополнительное время.

«Действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего декларирования для граждан Республики Казахстан с 1 января 2020 года. В этой связи, ведется работа по подготовке законодательной базы, информационных систем, актуализации баз данных уполномоченных органов, проведению пилотов в регионах. Результаты пилота в Осакаровском районе Карагандинской области выявили проблемные вопросы, решение которых требует дополнительного времени», — говорилось в распространенном сообщении.