Астана. 5 апреля. КазТАГ – АО «Евразийский банк» уличили в недобросовестной рекламе в Астане, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства нацэкономики.

«По результатам рассмотрения обращения гражданина Камзенова А.Т. касательно действий АО «Евразийский банк» департаментом КРЕМЗКиПП по городу Нур-Султан были усмотрены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 статьи 177 (заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама) Предпринимательского кодекса Республики Казахстан», — сообщили в комитете.

В ведомстве добавили, что департаментом вынесено уведомление о наличии в действиях АО «Евразийский банк» признаков недобросовестной конкуренции.

«Признаки нарушения заключались в следующем: АО «Евразийский банк» в рекламе карточек рассрочек PayDa указывал некорректное сравнение предоставляемых карточек рассрочек другого субъекта рынка. АО «Евразийский банк» данное уведомление исполнено путем прекращения размещения данной рекламы», — уточнили в КРЕМЗКиПП.