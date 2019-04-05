Одобрен проект заявления глав стран СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Проект заявления президентов государств СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны одобрили министры иностранных дел стран содружества в Москве, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«Министрами иностранных дел было принято обращение о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны 1941-1945 года, а также одобрен проект заявления глав государств-участников СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны», — сообщили в МИД в пятницу.

Проект был одобрен на заседании совета глав МИД стран СНГ в Москве.

«В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках содружества. Основное внимание было уделено укреплению сотрудничества государств-участников СНГ по противодействию современным вызовам и угрозам, а также расширению взаимодействия в экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической областях», — уточнили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Также главы делегаций заслушали отчет об итогах реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ в 2018 году и утвердили новый план на 2019 год.

«Согласно данному документу, запланировано проведение консультаций, касающихся внешнеполитического планирования, противодействия современным вызовам и угрозам, разоруженческой тематики, развития экономического сотрудничества, взаимодействия в информационной сфере, а также сотрудничества с такими международными организациями, как ООН, ОБСЕ и ЕС», — добавили в МИД РК.

Участники встречи также рассмотрели проект программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ.

«Одобрили проекты международных договоров о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, о сотрудничестве в области музейного дела, а также о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, вносимые на предстоящие заседания высших органов СНГ – совета глав государств и совета глав правительств», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Москве также прошла встреч глав МИД стран Центральной Азии и России, посвященная вопросам безопасности и стабильности в центрально-азиатском регионе, а также интеграционным процессам на евразийском пространстве и координации подходов к основным международным проблемам.